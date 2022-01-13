  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Athletic Bilbao vence Atlético de Madrid de virada e se classifica à final da Supercopa da Espanha
João Félix abriu o placar para os Colchoneros, mas Yeray e Nico Williams marcaram e garantiram a vaga na final para o Bilbao
...
LanceNet

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 17:57

O Athletic Bilbao venceu o Atlético de Madrid de virada por 2 a 1 no Estádio Rei Fahd pela semifinal da Supercopa da Espanha. A equipe Colchonera começou na frente do placar, mas sofreu a virada com dois gols de bola parada e o Bilbao se classificou à final, que será decidida contra o Real Madrid no domingo.> Confira a tabela da La Liga
PRIMEIRO TEMPO DISPUTADOA partida começou com uma pressão do Atlético de Madrid, mas não durou muito tempo. O Atlético de Bilbao acertou a marcação e passou a criar chances no ataque. Com a posse equilibrada na primeira etapa, o confronto ficou bem disputado.
ATLÉTICO DE MADRID NA FRENTE!A equipe Colchonera voltou melhor para a segunda etapa e saiu na frente do placar. Aos 17 minutos, Lemar cobrou escanteio na área, João Félix cabeceou, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro Unai Simón e entrou para o fundo das redes. O gol foi dado contra para o goleiro.
BILBAO EMPATA!O Athletic Bilbao foi em busca do gol de empate e conseguiu em jogada de bola parada. Aos 33 minutos, Muniain levantou a bola na área e Yeray subiu no alto para marcar de cabeça e deixar tudo igual no placar.
VIROU!Em mais uma jogada de bola parada, o Athletic Bilbao conseguiu a virada. Aos 34 minutos, a bola foi lançada na área, a defesa afastou e sobrou para Nico Williams bater de primeira e botar a equipe na frente do placar.
SEQUÊNCIACom a classificação, o Athletic Bilbao vai enfrentar o Real Madrid no domingo, pela final da Supercopa da Espanha. Enquanto o Atlético de Madrid volta a campo na quarta-feira, contra o Real Sociedad, pelas oitavas de final da Copa do Rei.
Crédito: Athletic Bilbao vai enfrentar o Real Madrid pela final da Supercopa da Espanha (Foto: FAYEZ NURELDINE/AFP

Viu algum erro?
