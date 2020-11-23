Athletic Bilbao goleia o Betis e sobe na tabela do Campeonato Espanhol

Não tomou conhecimento. O Athletic Bilbao recebeu o Real Betis nesta segunda-feira, no encerramento da décima rodada do Campeonato Espanhol, e o time do País Basco atropelou a equipe da Andaluzia. Com gols de Víctor Ruiz (contra), Ander Capa, Iker Muniain e Alex Berenguer, os donos da casa venceram por 4 a 0 e ganharam seis posições na tabela.
PRESSÃO NO PRIMEIRO TEMPOJogando em casa, o Athletic Bilbao se impôs e mandou na partida desde o início do jogo. Logo aos oito minutos, o atacante Villalibre recebeu dentro da área, tocou para o meio da área, mas o zagueiro Víctor Ruiz, ao tentar cortar, mandou para dentro do próprio gol. Aos 32 minutos, Iñaki Williams foi na linha de fundo, cruzou para Villalibre cabecear e o goleiro Bravo defender. No rebote, Capa só mandou para o fundo do gol.
SEM TIRAR O PÉ NA ETAPA FINALCom o resultado confortável no placar, o Athletic Bilbao não diminuiu o ritmo no segundo tempo e ampliou o marcador. Primeiro, aos 13 minutos, Muniain aproveitou passe de Villalibre para fazer o terceiro e Berenguer, aos 22 minutos, recebeu de Berchiche para fechar a conta.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Athletic Bilbao enfrenta o Getafe, domingo, fora de casa. A bola rola às 12h15 no Coliseum Alfonso Pérez. O Betis joga contra o Eibar, em casa, na próxima segunda-feira. A partida será às 17h, no Estádio Benito Villamarín. Os dois jogos serão no horário de Brasília.