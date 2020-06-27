Athletic Bilbao derrota o Mallorca em casa pelo Campeonato Espanhol

Em Bilbau, no País Basco, o Athletic Bilbao recebeu o Mallorca pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol e venceu com autoridade por 3 a 1. Raúl García, Oihan Sancet e Asier Villalibre marcaram para os donos da casa. Ante Budimir descontou.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGA
O primeiro gol foi marcado aos 15 minutos, em pênalti sofrido por Raúl García. O próprio centroavante foi para a cobrança e abriu o placar. O Athletic Bilbao continuou pressionando o adversário e marcou o segundo menos de dez minutos depois, com Sancet. O camisa 34 recebeu de Unai López em jogada ensaiada em escanteio e ampliou.
No segundo tempo, o Mallorca tentou se lançar mais ao ataque e chegou a diminuir a vantagem para 2 a 1 com Budimir, em cobrança de pênalti. No entanto, quando os visitantes tentavam a pressão final em busca do empate, o time da casa deu o golpe fatal com Villalibre, nos acréscimos.
Com o resultado, o Athletic Bilbao chega aos 45 pontos e agora está em nono lugar. O Mallorca segue com 26, na zona de rebaixamento. Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao visita o Valencia, enquanto o Mallorca recebe o Celta de Vigo.E MAIS:Mauro Cezar elogia Vinicius Júnior no Real e projeta dupla com Neymar na Seleção: 'Está pronto'Wolverhampton vence o Aston Villa fora de casa pelo Campeonato InglêsVeja todos os jogos da Copa da Inglaterra deste domingoBruno Lage segue comandando o Benfica. Até quando? E MAIS: