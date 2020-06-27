Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Athletic Bilbao derrota o Mallorca em casa pelo Campeonato Espanhol

Clube do País Basco se recupera de derrota para o Barcelona no meio de semana e consegue importante vitória pela 32ª do Campeonato Espanhol...

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jun 2020 às 15:26
Crédito: Divulgação / Athletic Bilbao
Em Bilbau, no País Basco, o Athletic Bilbao recebeu o Mallorca pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol e venceu com autoridade por 3 a 1. Raúl García, Oihan Sancet e Asier Villalibre marcaram para os donos da casa. Ante Budimir descontou.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGA
O primeiro gol foi marcado aos 15 minutos, em pênalti sofrido por Raúl García. O próprio centroavante foi para a cobrança e abriu o placar. O Athletic Bilbao continuou pressionando o adversário e marcou o segundo menos de dez minutos depois, com Sancet. O camisa 34 recebeu de Unai López em jogada ensaiada em escanteio e ampliou.
No segundo tempo, o Mallorca tentou se lançar mais ao ataque e chegou a diminuir a vantagem para 2 a 1 com Budimir, em cobrança de pênalti. No entanto, quando os visitantes tentavam a pressão final em busca do empate, o time da casa deu o golpe fatal com Villalibre, nos acréscimos.
Com o resultado, o Athletic Bilbao chega aos 45 pontos e agora está em nono lugar. O Mallorca segue com 26, na zona de rebaixamento. Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao visita o Valencia, enquanto o Mallorca recebe o Celta de Vigo.E MAIS:Mauro Cezar elogia Vinicius Júnior no Real e projeta dupla com Neymar na Seleção: 'Está pronto'Wolverhampton vence o Aston Villa fora de casa pelo Campeonato InglêsVeja todos os jogos da Copa da Inglaterra deste domingoBruno Lage segue comandando o Benfica. Até quando? E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mortes no trânsito
Samu foi acionado a cada meia hora no ES para socorrer acidente de trânsito
Cafeicultura une gerações e gera renda para famílias brasileiras
Recordes no agronegócio capixaba: a segurança jurídica que ainda precisa ser construída
Valeria Lattufe e os filhos Laila e Scandar
Valéria Lattufe celebra aniversário com festa na Ilha do Frade; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados