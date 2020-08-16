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Atento às dispensas no Barcelona, Pirlo pede Suárez e Alba na Juventus

Novo treinador da Velha Senhora está de olho em possíveis saídas do clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 14:23

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 14:23

Crédito: Cristina Quicler / AFP
Depois da goleada sofrida diante pelo Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona prepara uma revolução no vestiário. De acordo com o "Mundo Deportivo", Andrea Pirlo monitora as possíveis dispensas de perto e já deu o aval para a contratação de Luis Suárez e Jordi Alba.
Depois de grandes temporadas, Luis Suárez não conseguiu repetir o bom desempenho, assim como Jordi Alba. Com 33 anos, o uruguaio tem contrato apenas até a metade de 2021. O espanhol, por outro lado, possui vínculo até 2024.
Ambos os jogadores foram titulares durante a maior parte da temporada com o Barcelona. Os dois atuaram em 36 partidas.

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