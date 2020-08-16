Atento às dispensas no Barcelona, Pirlo pede Suárez e Alba na Juventus

Crédito: Cristina Quicler / AFP

Depois da goleada sofrida diante pelo Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona prepara uma revolução no vestiário. De acordo com o "Mundo Deportivo", Andrea Pirlo monitora as possíveis dispensas de perto e já deu o aval para a contratação de Luis Suárez e Jordi Alba.

Depois de grandes temporadas, Luis Suárez não conseguiu repetir o bom desempenho, assim como Jordi Alba. Com 33 anos, o uruguaio tem contrato apenas até a metade de 2021. O espanhol, por outro lado, possui vínculo até 2024.