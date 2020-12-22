Atenta a Giroud, Inter de Milão observa nomes como Gervinho e Zaza

Crédito: Divulgação/Twitter Parma

Querendo reforçar o ataque na janela de transferências de inverno, que abre no mês de janeiro, a Inter de Milão tem em sua lista alguns nomes. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o francês Olivier Giroud, do Chelsea, continua sendo a prioridade, mas outros nomes já aparecem no radar.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO portal italiano avança que a Nerazzurri, a pedido do técnico Antonio Conte, já monitora os nomes de Gervinho, do Parma, Zaza, do Torino, e Lasagna, da Udinese.

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