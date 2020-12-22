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futebol

Atenta a Giroud, Inter de Milão observa nomes como Gervinho e Zaza

Antonio Conte deseja reforçar o ataque da Nerazzurri e já pensa em peças para a janela de inverno. Além de Gervinho, Zaza e Giroud, Lasagna, da Udinese, também interessa...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:08

LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 15:08
Crédito: Divulgação/Twitter Parma
Querendo reforçar o ataque na janela de transferências de inverno, que abre no mês de janeiro, a Inter de Milão tem em sua lista alguns nomes. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o francês Olivier Giroud, do Chelsea, continua sendo a prioridade, mas outros nomes já aparecem no radar.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoO portal italiano avança que a Nerazzurri, a pedido do técnico Antonio Conte, já monitora os nomes de Gervinho, do Parma, Zaza, do Torino, e Lasagna, da Udinese.
+ De ouro olímpico a 7 x 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década
Atualmente, o time de Milão conta com Perisic, Lukaku, Lautaro Martínez, Alexis Sánchez e Pinamonti para o setor ofensivo. Os dois últimos, porém, estão machucados e são desfalques para Antonio Conte.

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