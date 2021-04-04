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Atenção, Botafogo: Portuguesa é pedra no sapato dos grandes no Campeonato Carioca

Lusa, atual terceira colocada da competição, derrotou Vasco e Fluminense em sequência; Alvinegro encara partida precisando vencer para chegar ao G4 do Estadual...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação
Ainda fora do G4 do Campeonato Carioca, a missão do Botafogo para se aproximar do pelotão de frente da competição não promete ser fácil. A Portuguesa, rival deste domingo, em duelo válido pela 8ª rodada, no Estádio Giulite Coutinho, às 17h, tem se mostrado como uma "pedra no sapato" para os times grandes.
+ De Navarro a Kalou: confira como foi o desempenho de todos os estrangeiros no Botafogo desde 2015
A Lusa chega com 100% de aproveitamento diante dos maiores times do Rio de Janeiro. Inclusive, a equipe comandada por Felipe Surian venceu Vasco e Fluminense - enfrentando os rivais em sequência ainda, vale ressaltar. Agora, é a vez do Botafogo de tentar quebrar esta estatística.
Logo na estreia do Carioca, a Portuguesa superou o Vasco, em São Januário, por 1 a 0. Na rodada seguinte, atuando no Maracanã, goleou o Fluminense por 3 a 0. Desde então, jogando apenas contra equipes de menor investimento, somou duas derrotas, um empate e duas vitórias.Vale ressaltar, porém, que a Portuguesa mediu forças com um Fluminense com o time considerado reserva, composto por jogadores criados nas categorias de base e atletas que ainda estavam recuperando o ritmo. Contudo, não tira o mérito da equipe da Ilha do Governador.
Para o Botafogo, a partida é de extrema importância: com a Taça Guanabara se aproximando da reta final, a equipe comandada por Marcelo Chamusca precisa de um resultado positivo para colar - ou até mesmo entrar, dependendo da combinação de outros resultados - nos quatro primeiros colocados do Carioca.
A Portuguesa, ao que tudo indica, vai "vender caro" a partida e aparece como um dos clubes de menor investimento de destaque nesta temporada do Rio de Janeiro. Cabe ao Botafogo quebrar a invencibilidade da Lusa contra os quatro grandes do estado.

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