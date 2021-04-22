Ataque 'on fire': como ofensividade do São Paulo é ponto chave da equipe

Crédito: Martin Mejia / POOL / AFP

Se tem um setor que está funcionando bem no São Paulo é o ofensivo. A equipe marcou gols em todos os jogos que disputou na temporada, com 23 tentos em nove partidas disputadas.

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Além disso, o time fez três gols ou mais em cinco partidas, sendo alguns jogos de maior importância, como a goleada por 4 a 0 diante do Santos e o triunfo por 3 a 0 contra o Sporting Cristal (PER), na estreia da Libertadores, fora de casa. Inter de Limeira (4 a 0), São Caetano (5 a 1) e Guarani (3 a 2), são outros exemplos.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Dá para dizer que a ofensividade do São Paulo começa na marcação. O São Paulo já fez 105 desarmes em oito jogos no Paulistão, uma média de 13 por partida, sendo 84.7% de aproveitamento. A famosa tática do perde-pressiona é utilizada pelo clube, visto o gol na vitória diante do Palmeiras, por 1 a 0.

Em se tratando de finalizações, o São Paulo é a terceira equipe que mais chutou no estadual, com 101 chutes em oito jogos, uma média de 12.6 finalizações por partida. Desse número, 43 foram certos, somando 42,6% de aproveitamento. Para fechar os fatores ofensivos, chama atenção a quantidade de jogadores que já balançaram as redes nesta temporada. Ao todo, 15 jogadores já marcaram sob o comando de Hernán Crespo.