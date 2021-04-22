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futebol

Ataque 'on fire': como ofensividade do São Paulo é ponto chave da equipe

Tricolor já marcou 23 vezes em nove jogos sob o comando de Hernán Crespo, sendo cinco deles marcando três gols ou mais...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 11:00
Crédito: Martin Mejia / POOL / AFP
Se tem um setor que está funcionando bem no São Paulo é o ofensivo. A equipe marcou gols em todos os jogos que disputou na temporada, com 23 tentos em nove partidas disputadas.
Eder entrou na lista! Veja os jogadores que estrearam com gol pelo São Paulo neste século
Além disso, o time fez três gols ou mais em cinco partidas, sendo alguns jogos de maior importância, como a goleada por 4 a 0 diante do Santos e o triunfo por 3 a 0 contra o Sporting Cristal (PER), na estreia da Libertadores, fora de casa. Inter de Limeira (4 a 0), São Caetano (5 a 1) e Guarani (3 a 2), são outros exemplos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Dá para dizer que a ofensividade do São Paulo começa na marcação. O São Paulo já fez 105 desarmes em oito jogos no Paulistão, uma média de 13 por partida, sendo 84.7% de aproveitamento. A famosa tática do perde-pressiona é utilizada pelo clube, visto o gol na vitória diante do Palmeiras, por 1 a 0.
Em se tratando de finalizações, o São Paulo é a terceira equipe que mais chutou no estadual, com 101 chutes em oito jogos, uma média de 12.6 finalizações por partida. Desse número, 43 foram certos, somando 42,6% de aproveitamento. Para fechar os fatores ofensivos, chama atenção a quantidade de jogadores que já balançaram as redes nesta temporada. Ao todo, 15 jogadores já marcaram sob o comando de Hernán Crespo.
Do atual elenco, Pablo (3), Arboleda (2), Eder (2), Rojas (2), Gabriel Sara (2), Welington, Vitor Bueno, Igor Gomes, Reinaldo, Nestor, Daniel Alves, Luciano, Luan e Benítez fizeram gols. Tchê Tchê, que já saiu para o Atlético-MG e Luan Peres, que marcou contra no San-São, fecham a lista de gols do São Paulo no ano.

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