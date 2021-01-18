Ataque ineficaz: Botafogo marcou apenas um gol nas últimas quatro partidas que disputou

No último domingo, o Botafogo foi derrotado pelo Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão. Apesar do resultado negativo, o clube de General Severiano finalmente marcou o primeiro gol em 2021. Essa foi também a primeira vez, desde o dia 19 de dezembro, que o Glorioso balançou as redes.Ainda dá para o Botafogo se salvar? Simule a reta final do BrasileirãoFicar quase um mês sem marcar é mais um indicativo de como o ataque do Botafogo mostrou-se ineficaz até aqui no Brasileirão. Ao lado do Fortaleza, com 26 gols marcados, o alvinegro carioca é o terceiro time que menos balançou as redes no Brasileirão - está à frente apenas de Coritiba (23) e de Sport (24).Pelos últimos jogos, é perceptível que essa ineficácia no ataque ocorre tanto pela falta de criação de jogadas promissoras, quanto pela má conclusão de jogadas promissoras criadas. No jogo contra o Santos, o problema foi o primeiro caso: a equipe teve apenas três chutes na direção do gol – uma delas foi o pênalti convertido por Pedro Raul. No jogo contra o Athletico, o problema foi o segundo caso: a equipe teve 24 chutes, oito na direção do gol e desperdiçou chances claras dentro e na entrada da pequena área.Para piorar, o Botafogo tem o segundo pior número de gols sofridos até aqui com 46 – perde apenas para o Bahia, que tem 51. Assim, o alvinegro carioca acumula um saldo de -20, a pior marca do Brasileirão.