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Ataque em baixa! São Paulo não marca mais de um gol no mesmo jogo há mais de um mês; veja números

Tricolor é um dos times que menos marcou gols no Campeonato Brasileiro e acumula marcas ofensivas negativas. Ao todo, equipe marcou cinco gols em sete jogos em outubro...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 08:00

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 08:00

Crédito: Divulgação / São Paulo
O São Paulo vive uma temporada abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro. Em uma campanha que bateu recordes negativos na história do clube, o Tricolor tem como um de seus maiores problemas o baixo número de gols marcados. No último mês, o desempenho ofensivo da equipe caiu ainda mais, atingindo marcas negativas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Desde o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo é uma das equipes que menos marcou gols no torneio. Com dez partidas disputadas na segunda metade do torneio, o Tricolor marcou somente oito gols, ficando acima apenas do Santos, com seis e do Ceará, com sete, além de empatar com o Bahia, que também marcou oito gols no segundo turno do Brasileirão.
Entretanto, a equipe conseguiu melhores resultados no campeonato e subiu na tabela devido à sua defesa, pois é, também ao lado do Bahia, o time que menos sofreu gols, tendo suas redes balançadas somente sete vezes.
No mês de outubro, o desempenho ofensivo do time deixou a desejar, apesar dos placares não serem tão insatisfatórios quanto os números do ataque. Ao todo, o São Paulo marcou cinco gols em sete jogos, passando em branco em duas oportunidades.
O Tricolor teve as seguintes partidas durante o mês de outubro:
- Chapecoense 1 x 1 São Paulo - Arena Condá - 3/10/2021- São Paulo 1 x 1 Santos - Morumbi - 7/10/2021- Cuiabá 0 x 0 São Paulo - Arena Pantanal - 11/10/2021- São Paulo 1 x 1 Ceará - Morumbi - 14/10/2021- São Paulo 1 x 0 Corinthians - Morumbi - 19/10/2021- Red Bull Bragantino - 1 x 0 São Paulo - Nabi Abi Chedid - 24/10/2021- São Paulo 1 x 0 Internacional - Morumbi - 31/10/2021
Um fator que chama a atenção é a incapacidade que o time apresentou no último mês de marcar mais de um gol em alguma partida. A última vez que o São Paulo balançou as redes mais de uma vez no mesmo jogo foi no dia 19 de setembro, contra o Atlético Goianiense, no Morumbi, pelo Brasileirão. Além disso, o Tricolor ainda não marcou mais de dois gols em um mesmo jogo neste Brasileirão. A última partida em que o time balançou as redes três vezes ou mais na mesma partida foi no dia 20 de julho, quando bateu o Racing por 3 a 1, em Avellaneda, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.
Ao lado da Chapecoense, o São Paulo é um dos dois únicos times que ainda não marcou três gols ou mais em uma partida do Brasileirão de 2021.
O próximo jogo do Tricolor paulista é uma oportunidade importante para melhorar o desempenho ofensivo do time. O São Paulo entra em campo no próximo domingo (7), às 18h15, na Arena Fonte Nova, contra o Bahia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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