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Ataque é o principal problema do São Paulo para enfrentar o Bragantino

Luciano, Pablo e Toró serão desfalques diante do Massa Bruta. Em compensação, lateral-esquerdo Wellington e atacante Galeano foram relacionados por Fernando Diniz...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 14:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 14:15

Crédito: Divulgação/São Paulo
Fernando Diniz terá que quebrar a cabeça para montar o ataque do São Paulo na partida diante do Red Bull Bragantino, às 21h30, desta quarta-feira (06), no Estádio Nabi Abi Chedid. Pablo, Luciano e Toró são desfalques certos para a partida.
Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década
Pablo tem uma contratura na coxa esquerda, enquanto Luciano tem uma inflamação na perna esquerda e tenta se recuperar para enfrentar o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi. Para completar os motivos dos desfalques, Toró testou positivo para Covid-19 e está em isolamento. Eles não treinaram nesta terça-feira no CT¨da Barra Funda.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONo meio, o volante Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tchê Tchê e Hernanes brigam pela vaga na equipe titular.
Em contrapartida, dois atletas do sub-20 reforçam a delegação são-paulina em Bragança Paulista. O lateral-esquerdo Welington e o atacante Galeano foram relacionados e estão à disposição de Fernando Diniz.
Com isso, uma provável escalação do São Paulo tem: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê).
O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos. A equipe está com sete pontos de vantagem para Atlético-MG e Flamengo, ambos com 49.

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