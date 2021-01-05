Ataque é o principal problema do São Paulo para enfrentar o Bragantino

Crédito: Divulgação/São Paulo

Fernando Diniz terá que quebrar a cabeça para montar o ataque do São Paulo na partida diante do Red Bull Bragantino, às 21h30, desta quarta-feira (06), no Estádio Nabi Abi Chedid. Pablo, Luciano e Toró são desfalques certos para a partida.

Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década

Pablo tem uma contratura na coxa esquerda, enquanto Luciano tem uma inflamação na perna esquerda e tenta se recuperar para enfrentar o Santos, no próximo domingo (10), às 16h, no Morumbi. Para completar os motivos dos desfalques, Toró testou positivo para Covid-19 e está em isolamento. Eles não treinaram nesta terça-feira no CT¨da Barra Funda.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRONo meio, o volante Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tchê Tchê e Hernanes brigam pela vaga na equipe titular.

Em contrapartida, dois atletas do sub-20 reforçam a delegação são-paulina em Bragança Paulista. O lateral-esquerdo Welington e o atacante Galeano foram relacionados e estão à disposição de Fernando Diniz.

Com isso, uma provável escalação do São Paulo tem: Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê).