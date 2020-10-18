Ataque do São Paulo tem rendimento atípico contra o Grêmio e registra marca negativa; entenda

Crédito: O atacante Luciano em uma rara tentativa de finalização do São Paulo contra o Grêmio (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O sistema ofensivo do São Paulo apresentou um rendimento atípico contra o Grêmio, no último sábado. No empate sem gols com o time do Rio Grande do Sul, o Tricolor paulista finalizou oito vezes - sendo apenas uma delas em direção ao gol adversário. Estes são os piores números da equipe dirigida por Fernando Diniz desde o retorno do futebol brasileiro, em julho.

Levando em consideração os jogos do Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil disputados após o início da pandemia, o rendimento ofensivo do São Paulo diante do Grêmio foi o que mais deixou a desejar (veja os números abaixo). O Tricolor praticamente não levou perigo ao gol defendido por Vanderlei e, quando chegou, não acertou o alvo.

TABELA>Veja como está a classificação do Campeonato Brasileiro

Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz reconheceu o rendimento atípico de sua equipe em campo. O comandante também fez questão de ressaltar que o São Paulo fez uma viagem longa a Fortaleza, na última quarta, e praticamente não teve tempo hábil para descansar e treinar antes do duelo com o Grêmio, sábado, no Morumbi.

Soma-se a isso, o fato do Tricolor ter feito dez jogos nos últimos 30 dias - com direito a viagens para Argentina e Equador, e deslocamentos dentro do território nacional, mas também desgastantes.

- O jogo de hoje (sábado) foi meio atípico. Provavelmente, a gente sentiu a maratona de jogos e mais a viagem (para Fortaleza, na última quarta). Ficamos atrás três vezes naquele jogo e fomos buscar o empate. Hoje (sábado), cometemos muito erros que não nos são comuns, principalmente erros de passe. A irregularidade nessa partida a gente tem que saber mensurar e, sobretudo, contextualizar com o que aconteceu nesta semana - explicou Diniz.Todos os jogos do São Paulo desde a retomada do futebol, e o número de finalizações do Tricolor em cada partida:

17/10 - Grêmio - 8 (1)14/10 - Fortaleza - 22 (6)10/10 - Palmeiras - 13 (4)7/10 - Atlético-GO - 25 (8)4/10 - Coritiba - 19 (5)

30/9 - River Plate - 9 (4)26/9 - Internacional - 19 (6)22/9 - LDU - 15 (4)17/9 - River Plate - 11 (2)12/9 - Santos - 12 (6)9/9 - Red Bull Bragantino - 14 (5)6/9 - Fluminense - 15 (3)3/9 - Atlético-MG - 13 (4)

30/8 - Corinthians - 14 (5)26/8 - Athletico-PR - 15 (5)23/8 - Sport - 11 (4)20/8 - Bahia - 25 (5)16/8 - Vasco - 11 (5)13/8 - Fortaleza - 13 (3)

29/7 - Mirassol - 23 (8) 26/7 - Guarani - 18 (8)23/7 - Red Bull Bragantino - 19 (7)