Ataque do São Paulo entra em alta e é o melhor do clube nos últimos 14 anos

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium

O São Paulo segue em plena evolução sob o comando de Fernando Diniz. Depois de despachar o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, com 5 a 1 no placar agregado, a equipe do Morumbi alcançou um número expressivo nesta temporada, se consolidando como o melhor ataque do clube desde a temporada 2006 - quando conquistou o Campeonato Brasileiro e ficou com o vice-campeonato da Copa Libertadores.

Ao longo de 2020, entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, o São Paulo entrou em campo em 43 oportunidades - tendo marcado 80 gols. Em média, o Tricolor de Fernando Diniz marca 1,86 gols por partida na temporada. Os números são melhores do que todas as marcas dessa década e apenas o time de Muricy Ramalho de 2006, com 1,89 gols por jogo de média, supera o atual.A boa fase da equipe e, sobretudo, o momento artilheiro vivido pelos atacantes Brenner e Luciano fazem o São Paulo viver o bom momento ofensivo na temporada. O garoto de Cotia soma 17 gols na temporada, enquanto Luciano divide a segunda posição na lista com o também atacante Pablo, cada um com 11 gols em 2020. O trio representa 50% das vezes em que o Tricolor foi às redes adversárias neste ano.

- Não tem mágica. Você não tem certeza de que vai dar certo. Eu trabalho muito. Talvez uma característica muito positiva que eu tenho é de que eu não sou de desistir. Procuro ajudar e insistir, mas esses três (Brenner, Luciano e Pablo) que você citou eu tenho uma relação com mais profundidade. Isso os ajuda a desenvolver o potencial em sua plenitude - afirmou o técnico Fernando Diniz ao ser questionado sobre os bons números do ataque em 2020.