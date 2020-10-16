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Ataque do Náutico ganha o reforço de Vinícius

Jogador formado na base do Palmeiras é um velho conhecido do técnico Gilson Kleina, tendo trabalhado com o treinador em outras três equipes antes do Timbu...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 09:39

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 09:39

Crédito: Divulgação/Náutico
Através das redes sociais, o Náutico fez o anúncio oficial da chegada de um reforço para o seu sistema ofensivo. Trata-se do atacante Vinícius, jogador com rodagem em vários clubes do futebol brasileiro que teve como sua última equipe o Larissa, da Grécia.
Atualmente com 27 anos de idade, o atleta formado nas categorias de base do Palmeiras (clube onde foi campeão da Copa do Brasil e da Série B do Brasileirão sendo o último título sob o comando de Gilson Kleina) tem em seu currículo equipes como Vitória, Ceará, Coritiba, Chapecoense e Criciúma.
A relação entre Kleina e o avante já vem de longa data pois, além de terem trabalhado juntos no clube de formação de Vinícius, eles também tiveram a oportunidade de defenderem, na mesma época, Coritiba e Criciúma.
Com essa chegada, agora o treinador do Alvirrubro terá nove opções para o seu sistema ofensivo, sendo as outras oito Salatiel, Kieza, Álvaro, Erick, Paiva, Matheus Carvalho, Thiago e Dadá Belmonte.

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