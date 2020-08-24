Ataque do Inter é 100% no Brasileirão; Entenda

Conhecido pelo sistema ofensivo, Eduardo Coudet, aos poucos, vai colocando a sua filosofia de jogo dentro do Internacional. Se o time não foi bem nos momentos decisivos do estadual, no Campeonato Brasileiro a história é diferente.Nas cinco primeiras rodadas, o time é líder da competição com 12 pontos. O único jogo que o time não saiu ganhador aconteceu na 3ª rodada, quando foi superado pelo Fluminense, no Maracanã.
Com a característica ofensiva, um dos pontos fortes do líder é o ataque, que balançou a rede em oito oportunidades, feito que põe o Colorado como o time que mais marcou na competição.
Outro ponto interessante é que o time ainda não passou em branco no Brasileirão. Nos cinco jogos o sistema ofensivo marcou presença e fez a alegria da torcida.
Artilheiros
Os grandes goleadores do Internacional na competição são Thiago Galhardo e Paolo Guerrero. Ambos marcaram três gols. No caso do último, o peruano sofreu uma lesão no joelho e desfalca o time nos próximos meses. Já Galhardo, vive um bom momento e tem brilhado na ausência do companheiro. Nos outros dois gols do Inter no Brasileirão, Edenilson e Musto fecham a lista
Confira os jogos do Inter
Coritiba 0 x 1 Inter – Paolo GuerreroInter 2 x 1 Santos – Paolo Guerrero e EdenilsonFluminense 2 x 1 Inter – Paolo GuerreroInter 3 x 0 Atlético-GO – Musto e Thiago Galhardo (2)Inter 1 x 0 Atlético-MG – Thiago Galhardo