Ataque do Inter é 100% no Brasileirão; Entenda

Crédito: Divulgação/Internacional

Conhecido pelo sistema ofensivo, Eduardo Coudet, aos poucos, vai colocando a sua filosofia de jogo dentro do Internacional. Se o time não foi bem nos momentos decisivos do estadual, no Campeonato Brasileiro a história é diferente.Nas cinco primeiras rodadas, o time é líder da competição com 12 pontos. O único jogo que o time não saiu ganhador aconteceu na 3ª rodada, quando foi superado pelo Fluminense, no Maracanã.

Com a característica ofensiva, um dos pontos fortes do líder é o ataque, que balançou a rede em oito oportunidades, feito que põe o Colorado como o time que mais marcou na competição.

Outro ponto interessante é que o time ainda não passou em branco no Brasileirão. Nos cinco jogos o sistema ofensivo marcou presença e fez a alegria da torcida.

Artilheiros

Os grandes goleadores do Internacional na competição são Thiago Galhardo e Paolo Guerrero. Ambos marcaram três gols. No caso do último, o peruano sofreu uma lesão no joelho e desfalca o time nos próximos meses. Já Galhardo, vive um bom momento e tem brilhado na ausência do companheiro. Nos outros dois gols do Inter no Brasileirão, Edenilson e Musto fecham a lista

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