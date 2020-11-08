Ataque do Galo é impiedoso em goleada diante do Flamengo

Crédito: Sasha e Keno comandaram o ataque do Galo, que também teve grande jornada de Savarino diante do Flamengo-(Bruno Cantini/Agência Galo

O Atlético-MG vinha de uma sequência de seis jogos com aproveitamento abaixo do esperado, marcando apenas cinco pontos em 18 possíveis. O time também estava há duas partidas sem balançar as redes Porém, o Galo parece ter guardado toda sua reação contra um grande rival e candidato ao título, o Flamengo.

A goleada alvinegra por 4 a 0, levando a equipe à vice-liderança do Brasileirão, com um ponto a menos do que o líder Internacional e ainda com um jogo por fazer, teve uma noite inspirada do ataque atleticano, formado por Savarino Sasha e Keno.

O trio infernizou a defesa flamenguista, que poderia ter sofrido mais gols no Mineirão. Os três estiveram envolvidos diretamente nos gols do Galo. Savarino deu três assistências, uma para Sasha, Keno, e outra para Zaracho, que fechou a goleada atleticana. Veja os gols abaixo. Keno voltou ao time após suspensão e deixou sua marca novamente,chegando aos nove gols , sendo o quarto artilheiro do campeonato. Mas, quem teve uma redenção neste domingo, 9 de novembro, foi Eduardo Sasha. O jogador estava sendo muito criticado pelo torcedor, pois estava há vários jogos sem marcar, gerando insatisfação com sua performance. Sasha, estava ligado, esteve sempre envolvido em bons lances ofensivos e foi premiado pela boa partida com dois gols sobre o Fla.

-A gente soube aproveitar as chances, pois estávamos pecando nas finalizações. Hoje conseguimos ficar concentrados do início ao fim, pois se desligar com uma equipe como o Flamengo pode ser fatal. A vitória foi importante para devolver a confiança ao time-disse Keno.

Os tentos anotados nos cariocas levaram o gao a se tornar o melhor ataque do campeonato, com 35 gols em 20 jogos.