Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ataque do Ceará vive seca de gols no Brasileirão

Tiago Nunes terá a missão de quebrar a série negativa de três partidas sem gols do Alvinegro...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 14:24
Crédito: Tiago Nunes terá trabalho no Vozão (Felipe Santos/Ceará SC
No último fim de semana, o Ceará recebeu o Santos na Arena Castelão e, mesmo dentro dos seus domínios, ficou no empate sem gols.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O resultado frustrou os planos do técnico Tiago Nunes, que não conseguiu quebrar o jejum de seis jogos do Vozão sem vencer no torneio.
E os gols?
Além da falta de vitórias, o Ceará vive um período delicado no sistema ofensivo. Nos últimos três jogos (América-MG, Grêmio e Santos), a equipe não conseguiu balançar a rede.
O último gol do Ceará no Campeonato Brasileiro ocorreu no dia 22 de agosto, quando empatou por 1 a 1 com o Flamengo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados