Ataque do Ceará vive seca de gols no Brasileirão

Crédito: Tiago Nunes terá trabalho no Vozão (Felipe Santos/Ceará SC

No último fim de semana, o Ceará recebeu o Santos na Arena Castelão e, mesmo dentro dos seus domínios, ficou no empate sem gols.

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O resultado frustrou os planos do técnico Tiago Nunes, que não conseguiu quebrar o jejum de seis jogos do Vozão sem vencer no torneio.

E os gols?

Além da falta de vitórias, o Ceará vive um período delicado no sistema ofensivo. Nos últimos três jogos (América-MG, Grêmio e Santos), a equipe não conseguiu balançar a rede.