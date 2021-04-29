Ataque deslancha e United atropela a Roma na semifinal da Liga Europa

A ida das semifinais da Liga Europa foi positiva para o Manchester United. Em casa, os Red Devils golearam a Roma por 6 a 2. Cavani e Bruno Fernandes, duas vezes cada, Pogba e Greenwood anotaram os gols dos ingleses. Pellegrini e Dzeko descontaram.
Logo aos nove minutos de partida, uma jogada dos três grandes nomes da partida. Pogba iniciou o lance, tirou três para dançar, tocou para Cavani, que achou Bruno Fernandes na área. O português deu um toquinho por cima para abrir o placar.A Roma, porém, mostrou força. Aos 14, Pogba colocou a mão na bola e o juiz marcou pênalti. Pellegrini foi para a cobrança e deixou tudo igual.
18 minutos depois, aos 34, Pellegrini achou Dzeko na área. O bósnio completou para o fundo das redes e o primeiro tempo terminou com vitória parcial dos italianos.
No início do segundo tempo, mais uma grande jogada dos três craques: Pogba achou Bruno Fernandes, que tocou para Cavani deixar tudo igual.
Aos 18, Cavani aproveitou bola sobrada na área para virar a partida. Seis minutos depois, sofreu pênalti que foi convertido por Bruno Fernandes. O português, três minutos depois, achou Pogba na área. O francês completou de cabeça para ampliar.
Greenwood precisou de dez minutos em campo para fechar a goleada. O atacante recebeu de Cavani e chutou para colocar o sexto gol no placar. A vitória foi muito boa para os ingleses, que possuem a vantagem de quatro gols na volta, que ocorre no dia 06/05, às 16h (de Brasília), na Itália.