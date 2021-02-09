Atalanta x Napoli: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação / Napoli

Nesta quarta-feira, a Atalanta recebe o Napoli no Gewiss Stadium na partida de volta da semifinal da Coppa Italia. O confronto, que ocorre às 16:45 (de Brasília), está aberto, visto que o jogo de ida terminou com o empate em 0 a 0 no Stadio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Veja a tabela do ItalianoA Atalanta segue em um caminho difícil na temporada. Após empatar com o Napoli na partida de ida, a equipe de Bérgamo empatou mais uma vez, mas dessa vez com o Torino no Campeonato Italiano. O resultado de 3 a 3 mantém o time na sétima colocação.

Contra o Napoli, a equipe não conta com as suas opções para a ala direita, sendo uma grande dor de cabeça para o treinador Gian Piero Gasperini. A vitória é fundamental para o clube ter o que celebrar em uma temporada complicada.

O Napoli, por sua vez, segue o mesmo caminho difícil da Atalanta, e se encontra na mesma posição de perigo na temporada. No Campeonato Italiano, a equipe encontra-se na sexta colocação, mas segue com a mesma quantidade de pontos de seus adversários desta quarta-feira.

A oportunidade de título já havia aparecido para o Napoli nesta temporada, mas a equipe deixou escapar, perdendo a Supercopa da Itália para a Juventus por 2 a 0, ainda em janeiro. A Coppa Italia é uma via para um time que não está estável na liga.FICHA TÉCNICAAtalanta x Napoli

Data e horário: 10/02/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA)Árbitro: Federico La PennaAssistentes: Salvatore Longo e Giovanni BacciniOnde assistir: DAZN, RAI Italia e Fanatiz

ATALANTA (Treinador: Gian Piero Gasperini)Gollini; Rafael Tolói, Palomino e Djimsiti; Ruggeri, de Roon, Freuler e Gosens; Ilicic, Pessina e Zapata.

Desfalques: Sutalo, Hateboer e Maehle (lesionados); Cristian Romero (suspenso).

NAPOLI (Treinador: Gennaro Gattuso)Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Hysaj; Demme, Bakayoko e Zielinski; Lozano, Insigne e Petagna.