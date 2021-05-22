Atalanta x Milan: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: Divulgação / Milan / Site oficial

O Gewiss Stadium, na cidade de Bérgamo, receberá o confronto entre Atalanta e Milan às 15:45h (de Brasília) deste domingo, válido pela rodada final do Campeonato Italiano. A partida pode classificar as equipes para a próxima edição da Champions League.

Veja a tabela do ItalianoCom 78 pontos, a equipe da Atalanta ocupa a segunda colocação do Campeonato Italiano, e quer segurar tal posição. Dez pontos atrás da Inter, líder, a briga do time de Gian Piero Gasperini é com Napoli, Milan e Juventus, que estão em sua cola.

O Milan, quarto colocado do Campeonato Italiano com 76 pontos somados em todas as 37 rodadas, quer garantir a sua classificação para a próxima Champions League. A equipe precisa da vitória para afastar a Juventus, que está logo atrás.

- Amanhã será um jogo de sangue gelado. Não podemos pensar em outras partidas. Temos que estar totalmente focados na Atalanta. Amanhã pode ser uma base forte para o futuro, para começar a construir também o trabalho da próxima temporada - disse Pioli, treinador do Milan.FICHA TÉCNICAATALANTA X MILAN - Campeonato Italiano - 38ª rodada

Data e horário: 23/05/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA)Árbitro: Maurizio MarianiAssistentes: Alessandro Giallatini e Daniele BindoniOnde assistir: Estádio TNT Sports

ATALANTA (Treinador: Gian Piero Gasperini)Gollini; Tolói, Cristian Romero e Djimsti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi e Muriel; Zapata.

Desfalques: Kovalenko (lesionado).

MILAN (Treinador: Stefano Pioli)Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernández; Bennacer, Kessié, Saelemaekers, Çalhanoglu e Rafael Leão; Rebic