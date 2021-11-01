Atalanta x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

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A Atalanta recebe o Manchester United nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Champions League. O clube inglês ocupa a liderança do Grupo F após ter derrotado a equipe italiana na última rodada. No entanto, o time de Gasperini espera retomar a primeira colocação com um triunfo em casa.Atenção total

- Temos que fazer pontos fora de casa para nos colocarmos em uma zona de conforto na Champions League. Enfrentamos um adversário difícil, que nos criou problemas no primeiro jogo e que quase abriu 3 a 1 em duas oportunidades. A Atalanta tem um estilo único e é agressiva - disse Ole Solskjaer, técnico do Manchester United.

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Momento irregular

A Atalanta não passa pelo melhor momento na temporada. Nos últimos quatro jogos, a equipe de Bérgamo venceu apenas um confronto pelo Campeonato Italiano, empatou contra Udinese e Lazio e foi derrotada para os Red Devils. No Calcio, o clube ocupa apenas a 5ª colocação e na Champions League está em zona de Europa League.

FICHA TÉCNICA:Atalanta x Manchester United

Data e horário: 2/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA)Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATALANTA (Técnico: Gian Gasperini)Musso; Lovato, Demiral e De Roon; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners e Maehle; Ilicic, Zapata e Pasalic

Desfalques: Berat Djimsiti, Robin Gosens, Rafael Toloi, Matteo Pessina e Hans Hateboer (machucados)

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Solskjaer)De Gea; Lindelof, Varane e Maguire; Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, McTominay, Fred e Shaw; Cristiano Ronaldo e Rashford