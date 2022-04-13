Atalanta x Leipzig: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Atalanta recebe o RB Leipzig pela partida de volta das quartas de final da Liga Europa. No primeiro duelo, o jogo resultou em 1 a 1 e, portanto, segue com a classificação indefinida. O confronto, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, está marcado para às 13h45.JOGO DE IDANo primeiro duelo entre as equipes, o jogo começou lento, com os times muito cautelosos. Mas a partir da metade da primeira etapa, o RB Leipzig começou a chegar mais vezes ao ataque, porém desperdiçou grandes chances. O Atalanta saiu na frente com gol de Muriel; e Zappacosta marcou contra, deixando tudo igual no placar.

> Proposta de renovação de Pogba irrita vestiário do Manchester United, diz jornal

EXPECTATIVA FORA DE CASA- Estamos viajando para Bergamo com uma sensação de expectativa, sabendo que estamos em um bom lugar. No entanto, permitimos que eles fizessem muito na primeira partida e teremos de melhorar o nosso jogo na Itália. Apesar de termos tido muitas oportunidades no jogo de ida, a Atalanta também criou algumas oportunidades, pelo que teremos de tentar impedir isso na quinta-feira. Mas esta será uma tarefa difícil. - disse o técnico Domenico Tedesco, sobre a missão do jogo de volta.FICHA TÉCNICAAtalanta x RB Leipzig

Data e horário: 14/04/2022, às 13h45Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA)Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Musso; Hateboer, Demiral, Palomino e Zappacosta; De Roon e Freuler; Pessina, Koopmeiners e Psalic; Luis Muriel.

RB Leipzig (Técnico: Domenico Tedeso)Gulacsi; Klostermann, Orban e Gvardiol; Kampl, Laimer, Henrichs, Angeliño e Dani Olmo; André Silva e Nkunku.