Atalanta x Leipzig: Saiba onde assistir e as escalações da partida pelas quartas da Europa League

A bola vai rolar pelas quartas da Europa League e um dos confrontos desta quinta é o duelo entre Atalanta e Leipzig. O jogo de ida será na Alemanha e o apito inicial soará às 13h45 de Brasília.LEIPZIGOs Touros chegam às quartas de final depois de não jogarem nas quartas. Isso porque o time avançou por W.O, já que o Spartak Moscou, foi suspenso dos torneios da UEFA, assim como todos os times russos. O time do leste da Alemanha, segue em 4° lugar na Bundesliga e está na zona de classificação para a Champions. O Leipzig teve um crescimento durante a temporada, com Domenico Tedesco. Destaques como Gvardiol, Olmo e André Silva devem entrar em campo amanhã.