Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atalanta x Leipzig: Saiba onde assistir e as escalações da partida pelas quartas da Europa League
futebol

Atalanta x Leipzig: Saiba onde assistir e as escalações da partida pelas quartas da Europa League

Equipes fazem o jogo de ida nesta quinta, na Alemanha...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 17:01
A bola vai rolar pelas quartas da Europa League e um dos confrontos desta quinta é o duelo entre Atalanta e Leipzig. O jogo de ida será na Alemanha e o apito inicial soará às 13h45 de Brasília.LEIPZIGOs Touros chegam às quartas de final depois de não jogarem nas quartas. Isso porque o time avançou por W.O, já que o Spartak Moscou, foi suspenso dos torneios da UEFA, assim como todos os times russos. O time do leste da Alemanha, segue em 4° lugar na Bundesliga e está na zona de classificação para a Champions. O Leipzig teve um crescimento durante a temporada, com Domenico Tedesco. Destaques como Gvardiol, Olmo e André Silva devem entrar em campo amanhã.
+Veja a tabela de jogos da Europa League
ATALANTAO time de Gasperini tirou um outro alemão na fase de oitavas de final da Europa League: o Leverkusen. A equipe bergamasca não vem tão bem no Campeonato Italiano e perdeu o último jogo em casa, contra o Napoli. Atualmente, a Dea está na 7ª posição da liga, fora da zona de classificação para as competições europeias. Ilicic e Rafael Tolói não devem ser relacionados para a partida. Ainda assim, os atalantinos contam com os gols de Luis Muriel.
FICHA TÉCNICAData e horário: quinta, 7 de abril, às 13h45 de BrasíliaLocal: Red Bull Arena, Leipzig, AlemanhaÁrbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Butt (ING) e Simon Benett (ING)Onde assistir: ESPN e Star+ LEIPZIG (Treinador: Domenico Tedesco)Gulacsi, Gvardiol, Orban, Simakan, Angeliño, Kampl, Laimer, Hendrichs, Olmo, Nkunku e André SilvaDesfalques: nenhum ATALANTA (Treinador: Gianpiero Gasperini)Musso, Palomino, Demiral, Scalvini, Hateboer, Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer, Pasalic, Muriel e MalinovskyDesfalques: Ilicic e Tolói
Crédito: AtalantaeLeipzigfazemjogodeidanasquartasdaEuropaLeague(Foto;InaFassbender/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados