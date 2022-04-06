Atalanta x Leipzig: Saiba onde assistir e as escalações da partida pelas quartas da Europa League

A bola vai rolar pelas quartas da Europa League e um dos confrontos desta quinta é o duelo entre Atalanta e Leipzig. O jogo de ida será na Alemanha e o apito inicial soará às 13h45 de Brasília.LEIPZIGOs Touros chegam às quartas de final depois de não jogarem nas quartas. Isso porque o time avançou por W.O, já que o Spartak Moscou, foi suspenso dos torneios da UEFA, assim como todos os times russos. O time do leste da Alemanha, segue em 4° lugar na Bundesliga e está na zona de classificação para a Champions. O Leipzig teve um crescimento durante a temporada, com Domenico Tedesco. Destaques como Gvardiol, Olmo e André Silva devem entrar em campo amanhã.
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ATALANTAO time de Gasperini tirou um outro alemão na fase de oitavas de final da Europa League: o Leverkusen. A equipe bergamasca não vem tão bem no Campeonato Italiano e perdeu o último jogo em casa, contra o Napoli. Atualmente, a Dea está na 7ª posição da liga, fora da zona de classificação para as competições europeias. Ilicic e Rafael Tolói não devem ser relacionados para a partida. Ainda assim, os atalantinos contam com os gols de Luis Muriel.
FICHA TÉCNICAData e horário: quinta, 7 de abril, às 13h45 de BrasíliaLocal: Red Bull Arena, Leipzig, AlemanhaÁrbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Butt (ING) e Simon Benett (ING)Onde assistir: ESPN e Star+ LEIPZIG (Treinador: Domenico Tedesco)Gulacsi, Gvardiol, Orban, Simakan, Angeliño, Kampl, Laimer, Hendrichs, Olmo, Nkunku e André SilvaDesfalques: nenhum ATALANTA (Treinador: Gianpiero Gasperini)Musso, Palomino, Demiral, Scalvini, Hateboer, Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer, Pasalic, Muriel e MalinovskyDesfalques: Ilicic e Tolói