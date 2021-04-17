Atalanta x Juventus: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Tem confronto direto pelo Campeonato Italiano. Neste domingo, a Atalanta, quarta colocada com 61 pontos, recebe a Juventus, uma posição acima e com um pontos a mais. A partida acontece no Gewiss Stadium, em Bérgamo, às 10h (de Brasília).

+ Veja a tabela do Campeonato EspanholA um ponto da Juventus, a Atalanta, atualmente em quarto lugar, luta para chegar pela terceira vez na Champions League. O técnico Gian Piero Gasperini falou sobre a briga da equipe de Bérgamo.

- Para nós, chegar à Champions League pela terceira vez consecutiva seria um feito fantástico, para eles é uma meta mínima - disse Gasperini.

A Juventus não poderá contar com sua principal estrela. Lesionado, Cristiano Ronaldo não irá para a partida e o técnico Pirlo falou sobre a ausência do camisa 7.

- Cristiano Ronaldo não joga amanhã. Nos últimos dias, ele não foi capaz de se recuperar do problema sofrido após a partida de domingo, contra o Genoa. Ele não conseguiu se esforçar esta semana como achou que poderia. Decidimos deixá-lo em Turim para descansar e vamos tentar ver se ele volta para o jogo de quarta-feira, contra o Parma - disse Pirlo.

+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporadaFICHA TÉCNICA

Atalanta x JuventusCampeonato Italiano - 31ª rodada

Data e horário: 18/04/2021, às 10h (de Brasília)​Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA)Árbitro: Daniele OrsatoAssistentes: Alessandro Giallatini e Fabiano PretiOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Gollini; Rafael Tolói, Palomino e Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens e Malinovskyi; Muriel e Zapata.

Desfalques: Hateboer (lesionado); Romero (suspenso).

JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, De Ligt e Bonucci; Chiesa, McKennie, Rabiot, Arthur e Kulusevski; Morata e Dybala.