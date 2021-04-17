Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atalanta x Juventus: saiba onde assistir e prováveis escalações

Em duelo na parte de cima da tabela, equipes brigam por vaga na próxima Champions League. Lesionado, português Crisitano Ronaldo será desfalque na Velha Senhora...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 16:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 16:49
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Tem confronto direto pelo Campeonato Italiano. Neste domingo, a Atalanta, quarta colocada com 61 pontos, recebe a Juventus, uma posição acima e com um pontos a mais. A partida acontece no Gewiss Stadium, em Bérgamo, às 10h (de Brasília).
+ Veja a tabela do Campeonato EspanholA um ponto da Juventus, a Atalanta, atualmente em quarto lugar, luta para chegar pela terceira vez na Champions League. O técnico Gian Piero Gasperini falou sobre a briga da equipe de Bérgamo.
- Para nós, chegar à Champions League pela terceira vez consecutiva seria um feito fantástico, para eles é uma meta mínima - disse Gasperini.
A Juventus não poderá contar com sua principal estrela. Lesionado, Cristiano Ronaldo não irá para a partida e o técnico Pirlo falou sobre a ausência do camisa 7.
- Cristiano Ronaldo não joga amanhã. Nos últimos dias, ele não foi capaz de se recuperar do problema sofrido após a partida de domingo, contra o Genoa. Ele não conseguiu se esforçar esta semana como achou que poderia. Decidimos deixá-lo em Turim para descansar e vamos tentar ver se ele volta para o jogo de quarta-feira, contra o Parma - disse Pirlo.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporadaFICHA TÉCNICA
Atalanta x JuventusCampeonato Italiano - 31ª rodada
Data e horário: 18/04/2021, às 10h (de Brasília)​Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA)Árbitro: Daniele OrsatoAssistentes: Alessandro Giallatini e Fabiano PretiOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Gollini; Rafael Tolói, Palomino e Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens e Malinovskyi; Muriel e Zapata.
Desfalques: Hateboer (lesionado); Romero (suspenso).
JUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)Szczesny; Danilo, De Ligt e Bonucci; Chiesa, McKennie, Rabiot, Arthur e Kulusevski; Morata e Dybala.
Desfalques: Cristiano Ronaldo (lesionado); Bernardeschi (Covid-19).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados