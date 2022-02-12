Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Atalanta x Juventus: prováveis times e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano
futebol

Atalanta x Juventus: prováveis times e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Atalanta e Juve disputam o quarto lugar e acirram disputa por vaga na Liga dos Campeões...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:20

LanceNet

Na disputa pelo G-4, Atalanta e Juventus se enfrentam neste domingo (13), às 16h45 (de Brasília), em Bérgamo, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. A Juve é a quarta colocada, com 45 pontos, enquanto a Atalanta está na cola, em quinto, com 43. VALE VAGA NO G-4
A Atalanta encara a Juventus e conta com a força do mando de campo para conquistar os três pontos, ultrapassar a Juve e entrar no G-4 do Campeonato Italiano. Para o duelo direto na disputa por vaga na Liga dos Campeões, o técnico Gian Piero Gasperini manterá a base dos últimos jogos. CHANCE DE ABRIR VANTAGEM
A Juventus tem a oportunidade de disparar dos rivais na disputa pela quarta vaga do G-4. Longe da disputa pelo título, a Velha Senhora briga pelo quarto lugar do campeonato e, atualmente, está levando a melhor. O técnico Allegri aposta nos reforços Zakaria e Vlahovic para seguir pontuando. FICHA TÉCNICAAtalanta x Juventus
Data e horário: 13/02/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Atleti Azzurri d'Italia, em BérgamoÁrbitro: Maurizio MarianiTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Francesco Rossi; Rafael Tolói, Merih Demiral e Berat Djimsiti; Davide Zapacosta, Marten de Roon, Remo Freuler e Joakim Maehle; Matteo Pessina, Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi
Desfalques: Juan Musso, Duvan Zapata, Aleksei Miranchuk e Josip Ilicic
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Matthjis de Ligt e Mattia De Sciglio; Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Denis Zakaria; Paulo Dybala, Álvaro Morata e Dusan Vlahovic
Desfalques: Federico Chiesa e Giorgio Chiellini
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados