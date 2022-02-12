Atalanta x Juventus: prováveis times e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Na disputa pelo G-4, Atalanta e Juventus se enfrentam neste domingo (13), às 16h45 (de Brasília), em Bérgamo, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. A Juve é a quarta colocada, com 45 pontos, enquanto a Atalanta está na cola, em quinto, com 43. VALE VAGA NO G-4
A Atalanta encara a Juventus e conta com a força do mando de campo para conquistar os três pontos, ultrapassar a Juve e entrar no G-4 do Campeonato Italiano. Para o duelo direto na disputa por vaga na Liga dos Campeões, o técnico Gian Piero Gasperini manterá a base dos últimos jogos. CHANCE DE ABRIR VANTAGEM
A Juventus tem a oportunidade de disparar dos rivais na disputa pela quarta vaga do G-4. Longe da disputa pelo título, a Velha Senhora briga pelo quarto lugar do campeonato e, atualmente, está levando a melhor. O técnico Allegri aposta nos reforços Zakaria e Vlahovic para seguir pontuando. FICHA TÉCNICAAtalanta x Juventus
Data e horário: 13/02/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Atleti Azzurri d'Italia, em BérgamoÁrbitro: Maurizio MarianiTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
ATALANTA (Técnico: Gian Piero Gasperini)Francesco Rossi; Rafael Tolói, Merih Demiral e Berat Djimsiti; Davide Zapacosta, Marten de Roon, Remo Freuler e Joakim Maehle; Matteo Pessina, Luis Muriel e Ruslan Malinovskyi
Desfalques: Juan Musso, Duvan Zapata, Aleksei Miranchuk e Josip Ilicic
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Matthjis de Ligt e Mattia De Sciglio; Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Denis Zakaria; Paulo Dybala, Álvaro Morata e Dusan Vlahovic
Desfalques: Federico Chiesa e Giorgio Chiellini