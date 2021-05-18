Atalanta x Juventus: onde assistir e prováveis escalações

Vale título na grande partida desta quarta-feira. No Stadio Città del Tricolore, em Emilia, na Itália, a Atalanta enfrenta a Juventus, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O jogo é válido pela final da Copa da Itália.
Antes da partida, Andrea Pirlo, treinador da Juventus, falou sobre a expectativa de conquistar o troféu.- O jogo vai ser semelhante aos do campeonato. A Atalanta é uma equipe que traz você para pegar o ritmo , virar grande intensidade. Estamos prontos, os conhecemos e sabemos o que enfrentaremos amanhã. Estamos pensando apenas nesta partida, ganhamos ao vencer o Inter nas semifinais em duas partidas muito disputadas. No nível físico estamos bem , os dados provam que estamos certos, a equipe está correndo e correndo mais do que os outros. Mas é a cabeça que mais importa.
FICHA TÉCNICAAtalanta x JuventusData e horário: 19/05/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stadio Città del Tricolore (Emilia, ITA)Onde assistir: RAI Internacional
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESAtalantaGollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata
JuventusBuffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo