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Atalanta x Internazionale: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Equipe de Simone Inzaghi chega embalada após vitória sobre a Juventus na Supercopa...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 13:10

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 13:10

A Internazionale vive grande fase na temporada e está em lua de mel com o torcedor. Campeã da Supercopa Italiana em cima da rival Juventus no meio de semana, a equipe chega embalada para o duelo contra a Atalanta, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. A partida ocorre neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Azzurri D'Italia.+ De Bruyne decide e Manchester City derrota o Chelsea na Premier League
Atual campeã do Calcio, a Inter de Milão caminha para mais um título do torneio. A equipe lidera o torneio, com 49 pontos, um a mais que o vice-líder Milan, mas com um jogo a menos que os rivais. A Atalanta também faz boa campanha na competição, na quarta colocação, com 41 pontos. O técnico Simone Inzaghi projetou o duelo em coletiva de imprensa.
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- Ganhar meu primeiro troféu diante de nossos torcedores foi uma bela experiência. Mas já está no passado, sabemos que precisamos nos acalmar da nossa euforia antes de amanhã, porque será um jogo muito complicado. Eles estão em quarto lugar e terminaram em terceiro nos últimos três anos, enquanto melhoram continuamente - disse Inzaghi.
FICHA TÉCNICA:Atalanta x Internazionale
Campeonato Italiano - Rodada 22Data e horário: 16/01/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Atleti Azzurri D'Italia (ITA)Onde assistir: Star+
Atalanta provável escalação:Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. Técnico: Gian Piero Gasperini
Inter Milan provável escalação:Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi
Crédito: InterquermanteraliderançadoItalianonestedomingo(MARCOBERTORELLO/AFP

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