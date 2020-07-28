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futebol

Atalanta vira no fim e vence Parma pelo Campeonato Italiano

Clube de Bérgamo voltou para a segunda colocação da competição após a vitória...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:38

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 16:38
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta venceu o Parma por 2 a 1. Kulusevski marcou para os mandantes, enquanto Malinovsky e Gómez viraram para o clube de Bérgamo.
SUBINDO​Com a vitória, a Atalanta retornou à segunda colocação do Campeonato Italiano. Caso a Inter de Milão não vença, continuarão nessa posição e poderão concluir a competição na vice-liderança.
PAPU GÓMEZO argentino foi decisivo mais uma vez. Líder de assistências do Campeonato Italiano, Gómez marcou um belo gol e virou a partida para a Atalanta. Uma ótima temporada feita pelo meio-campista.
DE OLHO NA CHAMPIONSEm grande fase, a Atalanta começa a olhar para a Liga dos Campeões. O clube de Bérgamo joga contra o Paris Saint-Germain, no dia 12 de agosto, às 16h (horário de Brasília). O clube francês não deve contar com Mbappé, lesionado.

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