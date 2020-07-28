Atalanta vira no fim e vence Parma pelo Campeonato Italiano

Pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta venceu o Parma por 2 a 1. Kulusevski marcou para os mandantes, enquanto Malinovsky e Gómez viraram para o clube de Bérgamo.
SUBINDOCom a vitória, a Atalanta retornou à segunda colocação do Campeonato Italiano. Caso a Inter de Milão não vença, continuarão nessa posição e poderão concluir a competição na vice-liderança.
PAPU GÓMEZO argentino foi decisivo mais uma vez. Líder de assistências do Campeonato Italiano, Gómez marcou um belo gol e virou a partida para a Atalanta. Uma ótima temporada feita pelo meio-campista.
DE OLHO NA CHAMPIONSEm grande fase, a Atalanta começa a olhar para a Liga dos Campeões. O clube de Bérgamo joga contra o Paris Saint-Germain, no dia 12 de agosto, às 16h (horário de Brasília). O clube francês não deve contar com Mbappé, lesionado.