Atalanta vira no fim e vence Parma pelo Campeonato Italiano

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Pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta venceu o Parma por 2 a 1. Kulusevski marcou para os mandantes, enquanto Malinovsky e Gómez viraram para o clube de Bérgamo.

SUBINDO​Com a vitória, a Atalanta retornou à segunda colocação do Campeonato Italiano. Caso a Inter de Milão não vença, continuarão nessa posição e poderão concluir a competição na vice-liderança.

PAPU GÓMEZO argentino foi decisivo mais uma vez. Líder de assistências do Campeonato Italiano, Gómez marcou um belo gol e virou a partida para a Atalanta. Uma ótima temporada feita pelo meio-campista.