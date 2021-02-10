Atalanta vence o Napoli e está na final da Copa da Itália

Nesta quarta-feira, Atalanta e Napoli se enfrentaram em Bérgamo pela partida de volta da semifinal da Copa da Itália. Com o confronto de ida terminado em 0 a 0, a decisão ficou para hoje. Com dois gols de Pessina e um de Zapata, a Atalanta venceu por 3 a 1, com Lozano marcando para o Napoli.
BOMBA DE ZAPATA A Atalanta começou melhor na partida, e foi em jogada do meia de Roon, já no minutos iniciais, que o holandês encontrou o atacante Duván Zapata fora da área. Em um petardo, o jogador abriu o placar em Bérgamo para a sua equipe com um golaço.
PARA CONTROLARA equipe da casa decidiu controlar a partida, e marcou mais uma vez. No segundo gol da Atalanta, Gosens enfiou a bola na área para Duván Zapata, que tocou para Pessina, sozinho e livre para ampliar o marcador no Gewiss Stadium.
NAPOLI DESCONTAEm jogada criada pelo seu lado direito, o Napoli chegou forte ao ataque, com a bola sobrando para o mexicano Hirving Lozano. O jogador finalizou no ar, mas o goleiro Gollini deixou o rebote, com o camisa do 11 marcando o primeiro do Napoli.
SEM MAIS CHANCESPara decretar a sua vitória, a Atalanta, que via o Napoli tentar o empate na partida, marcou o gol que fechou o placar. Em uma bela jogada criada, Duván Zapata deu a assistência para Pessina, que fez o seu segundo gol na partida, o terceiro de sua equipe.
SEQUÊNCIAA Atalanta enfrenta, neste domingo, o Cagliari fora de casa, às 11h (de Brasília). O Napoli, por sua vez, enfrenta a Juventus neste sábado, às 14h (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 22ª rodada do Campeonato Italiano.