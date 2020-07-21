Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atalanta vence Bologna e dormirá na vice-liderança do Italiano

Com o triunfo, clube chegou aos 74 pontos e ultrapassou a
Inter de Milão, que ainda joga na rodada...
LanceNet

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 19:29

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta venceu o Bologna por 1 a 0. Luis Muriel marcou o único gol da partida e fez o clube de Bérgamo assumir a vice-liderança temporariamente.
TEMPORADA EXCEPCIONAL​Com o gol marcado por Muriel, a Atalanta chegou aos 95 gols marcados na Serie A nesta temporada. Há 60 anos nenhum clube chega a essa marca.
TREINADOR EXPULSO​Ainda no primeiro tempo da partida, Gasperini, treinador da Atalanta, e Mihajlovic, técnico do Bologna, discutiram. Na oportunidade, o comandante do time de Bérgamo acabou expulso.
GOLEADORMesmo na reserva, Luis Muriel é o artilheiro da Atalanta na Serie A desta temporada. O atacante atuou apenas em 1152 minutos (equivalente a menos de 13 partidas) e marcou 18 gols.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Pela 36ª rodada, a Atalanta visita o Milan na sexta-feira (24), às 16h45 (horário de Brasília). No domingo (26), o Bologna recebe o Lecce, às 12h15.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados