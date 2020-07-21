Atalanta vence Bologna e dormirá na vice-liderança do Italiano

Pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta venceu o Bologna por 1 a 0. Luis Muriel marcou o único gol da partida e fez o clube de Bérgamo assumir a vice-liderança temporariamente.
TEMPORADA EXCEPCIONALCom o gol marcado por Muriel, a Atalanta chegou aos 95 gols marcados na Serie A nesta temporada. Há 60 anos nenhum clube chega a essa marca.
TREINADOR EXPULSOAinda no primeiro tempo da partida, Gasperini, treinador da Atalanta, e Mihajlovic, técnico do Bologna, discutiram. Na oportunidade, o comandante do time de Bérgamo acabou expulso.
GOLEADORMesmo na reserva, Luis Muriel é o artilheiro da Atalanta na Serie A desta temporada. O atacante atuou apenas em 1152 minutos (equivalente a menos de 13 partidas) e marcou 18 gols.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela 36ª rodada, a Atalanta visita o Milan na sexta-feira (24), às 16h45 (horário de Brasília). No domingo (26), o Bologna recebe o Lecce, às 12h15.