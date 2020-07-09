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futebol

Atalanta vence a Sampdoria e assume a terceira posição do Italiano

Equipe de Bérgamo conquista mais três pontos e ultrapassa a Inter de Milão. Time de Antonio Conte joga nesta quinta contra o Hellas Verona e pode retomar a posição na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 22:38

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 22:38

Crédito: Rafael Tolói marcou o primeiro gol da vitória do Atalanta sobre a Sampdoria no Italiano (Divulgação Twitter Atalanta
Na sequência da 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Atalanta derrotou a Sampdoria por 2 a 0. O brasileiro Rafael Tolói e Luís Muriel marcaram os gols do jogo. Com o feito, os donos da casa dormem na terceira posição do Calcio com 66 pontos. Por outro lado, a Inter de Milão joga, nesta quinta, contra o Hellas Verona e pode retomar a posição.
As duas equipes voltam a campo no final de semana. No sábado, o Atalanta visita a Juventus, às 16h45 (horário de Brasília). A Sampdoria, por sua vez, joga contra a Udinese, no domingo, no Friuli, às 14h30, também no horário de Brasília. A equipe de Cláudio Ranieri segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento, visto que a diferença é de 5 pontos para o Genoa.
+ Confira da tabela do Campeonato Italiano
Sampdoria mais perto do golNo começo da partida, o Atalanta apresentou mais posse de bola, tentando encontrar espaço na defesa adversária. Contudo, foi a Sampdoria que levou perigo no início. Linetty tabelou com Gabbiadini e bateu cruzado, mas faltou precisão. Aos 31, Gabbiadini disparou um belo chute de longa distância, mas o goleiro Gollini fez uma grande defesa. Na melhor chance do Atalanta, Duvan Zapata chutou, mas Emil Audero defendeu com tranquilidade.
Sem inspiraçãoNa volta do intervalo, nada mudou. O Atalanta seguia sem inspiração, apostando em bolas alçadas na área e não fazia um bom jogo. Já a Sampdoria, demonstrou muita luta e teve as melhores chances na primeira etapa. No segundo tempo, Linetty recebeu na área, mas não aproveitou. Chutou nas costas de Tolói e perdeu a chance de abrir o placar.
Gol de brasileiroA partir dos 25 minutos, o Atalanta começou a pressionar e tocar mais a bola na frente da área adversária. Com isso, as chances começaram a aparecer, e Luis Muriel cruzou na área, mas a bola foi desviada pela defesa da Sampdoria. No escanteio, Rafael Tolói subiu bem para cabecear e abrir o marcador para os donos da casa, aos 29. Àquela altura, os visitantes não tiveram reação e eram dominados em Bérgamo.
Luís Muriel amplia Com o gol, o Atalanta passou a pressionar mais e se soltar mais em campo. O técnico Claudio Ranieri, da Sampdoria foi expulso por reclamação e a equipe sucumbiu a qualidade do adversário. Até que aos 40, o colombiano Luis Muriel aproveitou a bola desviada, dominou e de fora da área acertou um belo chute, que Audero nada pôde fazer, apenas observar o gol da vitória do Atalanta.

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