Atalanta vence a Sampdoria e assume a terceira posição do Italiano

Crédito: Rafael Tolói marcou o primeiro gol da vitória do Atalanta sobre a Sampdoria no Italiano (Divulgação Twitter Atalanta

Na sequência da 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Atalanta derrotou a Sampdoria por 2 a 0. O brasileiro Rafael Tolói e Luís Muriel marcaram os gols do jogo. Com o feito, os donos da casa dormem na terceira posição do Calcio com 66 pontos. Por outro lado, a Inter de Milão joga, nesta quinta, contra o Hellas Verona e pode retomar a posição.

As duas equipes voltam a campo no final de semana. No sábado, o Atalanta visita a Juventus, às 16h45 (horário de Brasília). A Sampdoria, por sua vez, joga contra a Udinese, no domingo, no Friuli, às 14h30, também no horário de Brasília. A equipe de Cláudio Ranieri segue na luta para se afastar da zona de rebaixamento, visto que a diferença é de 5 pontos para o Genoa.

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Sampdoria mais perto do golNo começo da partida, o Atalanta apresentou mais posse de bola, tentando encontrar espaço na defesa adversária. Contudo, foi a Sampdoria que levou perigo no início. Linetty tabelou com Gabbiadini e bateu cruzado, mas faltou precisão. Aos 31, Gabbiadini disparou um belo chute de longa distância, mas o goleiro Gollini fez uma grande defesa. Na melhor chance do Atalanta, Duvan Zapata chutou, mas Emil Audero defendeu com tranquilidade.

Sem inspiraçãoNa volta do intervalo, nada mudou. O Atalanta seguia sem inspiração, apostando em bolas alçadas na área e não fazia um bom jogo. Já a Sampdoria, demonstrou muita luta e teve as melhores chances na primeira etapa. No segundo tempo, Linetty recebeu na área, mas não aproveitou. Chutou nas costas de Tolói e perdeu a chance de abrir o placar.

Gol de brasileiroA partir dos 25 minutos, o Atalanta começou a pressionar e tocar mais a bola na frente da área adversária. Com isso, as chances começaram a aparecer, e Luis Muriel cruzou na área, mas a bola foi desviada pela defesa da Sampdoria. No escanteio, Rafael Tolói subiu bem para cabecear e abrir o marcador para os donos da casa, aos 29. Àquela altura, os visitantes não tiveram reação e eram dominados em Bérgamo.