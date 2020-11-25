AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Atalanta surpreende e vence o Liverpool fora de casa na Champions

Equipe sensação da última temporada para o ataque do atual campeão inglês, aproveita falhas da defesa de Jürgen Klopp, e embola o grupo na Liga dos Campeões da Europa...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 19:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 19:11
Crédito: Laurence Griffiths / POOL / AFP
Zebra em Anfield. Surpresa da última edição da Liga dos Campeões, a Atalanta visitou o Liverpool pela competição europeia nesta quarta-feira e derrotou os Reds por 2 a 0. Com gols de Ilicic e Gosens, os italianos chegaram aos sete pontos e embolaram o grupo. O Liverpool lidera e o Ajax é o vice-líder.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram de poucas emoções e quase não empolgaram a quem assistiu ao jogo. O Liverpool parou na boa marcação da Atalanta, que saía criou boas chances. Na melhor delas, Gosens acertou lindo chute e obrigou Alisson a fazer grande defesa.
ATAQUE LETALNa segunda etapa, bastaram dois moles da defesa do Liverpool para que a Atalanta mostrasse porque teve um dos melhores ataques da Europa na última temporada. Aos 14 minutos, Papu Gómez cruzou e Ilicic, sozinho nas costas da marcação, apareceu para fazer o primeiro. Quatro minutos depois, Papu Gómez levatou para Hateboer, que escorou para o meio. O ala Gosens, como um legítimo centroavante, só escorou para o gol.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, a Atalanta encara o lanterna Midtjylland, em casa. A partida acontece na terça-feira (1), às 17h (de Brasília), no Atleti Azzurri d'Italia. O Liverpool recebe o Ajax no mesmo dia também às 17h (de Brasília).
AJAX VENCE EM CASA​Em Amsterdã, o Ajax recebeu o Midtjylland e venceu por 3 a 1, com todos os gols marcados no segundo tempo. Gravenberch, Mazraoui e David Neres marcaram os gols dos holandeses, enquanto Mabil descontou de pênalti no fim do jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

'Precisa de conchavos', diz Marina Lima sobre artistas que ficaram de fora do Rock in Rio
Cantora Marina Lima apresenta show "Marina 70" em outubro em Vitória
Protesto no Rio de Janeiro em 1968, durante a ditadura militar
Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias
Imagem de destaque
Justiça decide intimar vereador condenado por estupro a usar tornozeleira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados