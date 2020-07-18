Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atalanta sai na frente, permite empate e se afasta de briga por título

Time de Gasperini viajou para encarar o Verona, teve volume de jogo, mas não consegue segurar resultado em grande dia para os goleiros dos dois times...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2020 às 17:08

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 17:08

Crédito: Divulgação/Atalanta
Após sair na frente com Zapata, a Atalanta permitiu o empate do Verona e a partida terminou em 1 a 1. Com o resultado, o time dirigido por Gasperini não consegue se aproximar da Juventus por uma briga ao título do Campeonato Italiano. Já os mandantes não tem ambições na competição e já pensam na próxima temporada.
VOLUME VISITANTEO primeiro tempo da partida teve muito mais volume de jogo da Atalanta, que possui o melhor ataque da competição, mas que não conseguiu marcar gols. Chances não faltaram, uma vez que Pasalic teve chance na frente do goleiro, mas finalizou para grande defesa de Silvestri, enquanto Zapata, aos 41 minutos, recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área, girou e bateu forte para outra boa intervenção do arqueiro.
LÁ E CÁLogo no início do segundo tempo, o zagueiro Gunter se atrapalhou com a bola, Zapata roubou e finalizou para abrir o placar para a Atalanta. O empate do Verona veio aos 14 minutos após Rrahmani aproveitar corte errado da zaga rival, finalizar para Gollini espalmar e Passini aproveitar o rebote para marcar seu gol.
SHOW DE GOLEIROSOs arqueiros de cada equipe foram os protagonistas da partida. Enquanto Gollini fez grandes defesas em cabeçadas de Faraoni e finalização de Salcedo, principal criador de chances dos mandantes na partida, Silvestri não deixou a Atalanta marcar gol em ótima chance que teve aos 17 minutos com duas grandes defesas seguidas para impedir a derrota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados