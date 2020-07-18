Atalanta sai na frente, permite empate e se afasta de briga por título

Crédito: Divulgação/Atalanta

Após sair na frente com Zapata, a Atalanta permitiu o empate do Verona e a partida terminou em 1 a 1. Com o resultado, o time dirigido por Gasperini não consegue se aproximar da Juventus por uma briga ao título do Campeonato Italiano. Já os mandantes não tem ambições na competição e já pensam na próxima temporada.

VOLUME VISITANTEO primeiro tempo da partida teve muito mais volume de jogo da Atalanta, que possui o melhor ataque da competição, mas que não conseguiu marcar gols. Chances não faltaram, uma vez que Pasalic teve chance na frente do goleiro, mas finalizou para grande defesa de Silvestri, enquanto Zapata, aos 41 minutos, recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área, girou e bateu forte para outra boa intervenção do arqueiro.

LÁ E CÁLogo no início do segundo tempo, o zagueiro Gunter se atrapalhou com a bola, Zapata roubou e finalizou para abrir o placar para a Atalanta. O empate do Verona veio aos 14 minutos após Rrahmani aproveitar corte errado da zaga rival, finalizar para Gollini espalmar e Passini aproveitar o rebote para marcar seu gol.