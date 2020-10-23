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Atalanta recebe Sampdoria em busca da liderança no Italiano; Confira os jogos de sábado da Série A

Genoa x Inter de Milão e Lazio x Bologna completam os jogos do começo do fim de semana...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 17:04
Crédito: Confira os jogos do Campeonato Italiano deste sábado - (Divulgação/Atalanta
Neste sábado, a bola vai rolar pela 5º rodada do Campeonato Italiano. Brigando pela liderança, a Atalanta recebe o Sampdoria, às 10h, no Gewiss Stadium. A equipe do Atalanta, atualmente na 3ª posição da tabela da Série A com 9 pontos, quer a vitória para colar no MIlan. atual líder da competição com 12 pontos conquistados.
Por outro lado, a Sampdoria soma seis pontos e está em décimo lugar na tabela. A equipe visitante tentará uma vitória para fora de casa para colar no pelotão de frente do campeonato.
Confira os outros jogos de sábado do Campeonato Italiano:
GENOA X INTER DE MILÃO Genoa e Inter de Milão fazem a bola rolar no Luigi Ferraris, às 13h, pela 5ª rodada da Serie A. Com, respectivamente 4 e 7 pontos, e ocupando a 11ª e 7ª posição, as equipes buscam uma vitória para se consolidar neste começo de Campeonato Italiano. Sem vencer há três partidas, incluindo o clássico diante do Milan na última rodada, a Inter de Milão busca se recuperar na Serie A com uma vitória fora de casa. Por outro lado, o Genoa precisa vencer para se afastar da parte de baixo da tabela.
LAZIO X BOLOGNA Em um duelo dos desesperados, o campeonato Italiano coloca frente a frente o 15º e 16º colocado da tabela. A Lazio recebe o Bologna, às 15:45, no estádio Olímpico de Roma. As duas equipes buscam a vitória para se afastar das últimas posições do Campeonato.

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