Atalanta recebe Sampdoria em busca da liderança no Italiano; Confira os jogos de sábado da Série A

Crédito: Confira os jogos do Campeonato Italiano deste sábado - (Divulgação/Atalanta

Neste sábado, a bola vai rolar pela 5º rodada do Campeonato Italiano. Brigando pela liderança, a Atalanta recebe o Sampdoria, às 10h, no Gewiss Stadium. A equipe do Atalanta, atualmente na 3ª posição da tabela da Série A com 9 pontos, quer a vitória para colar no MIlan. atual líder da competição com 12 pontos conquistados.

Por outro lado, a Sampdoria soma seis pontos e está em décimo lugar na tabela. A equipe visitante tentará uma vitória para fora de casa para colar no pelotão de frente do campeonato.

Confira os outros jogos de sábado do Campeonato Italiano:

GENOA X INTER DE MILÃO Genoa e Inter de Milão fazem a bola rolar no Luigi Ferraris, às 13h, pela 5ª rodada da Serie A. Com, respectivamente 4 e 7 pontos, e ocupando a 11ª e 7ª posição, as equipes buscam uma vitória para se consolidar neste começo de Campeonato Italiano. Sem vencer há três partidas, incluindo o clássico diante do Milan na última rodada, a Inter de Milão busca se recuperar na Serie A com uma vitória fora de casa. Por outro lado, o Genoa precisa vencer para se afastar da parte de baixo da tabela.