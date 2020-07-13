Atalanta recebe o vice-lanterna Brescia para manter série invicta

Após empatar com a Juventus no último fim de semana depois de seis vitórias consecutivas desde a volta do futebol italiano, a Atalanta, terceira colocada do Campeonato Italiano, recebe o Brescia nesta terça-feira, pela 33ª rodada da competição. O jogo acontece às 16h45 (de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia.
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Sensação da Europa na temporada, o clube de Bérgamo surpreende no campeonato nacional e está na terceira posição. Na última rodada, o time de Gian Piero Gasperini enfrentou a líder Juventus, fora de casa, fez grande partida contra a Velha Senhora e vencia até os minutos finais.
Agora, contra o vice-lanterna do Italiano, a expectativa é que a equipe nerazzurri conquiste mais três pontos, para ficar ainda mais perto da vaga na Liga dos Campeões.
Para esta partida, a única dúvida de Gasperini é sobre o ala-esquerdo Robin Gosens. O jogador sofreu uma lesão e não tem a presença confirmada.
PROVÁVEIS TIMESAtalanta: Gollini; Caldara, Palomino e Rafael Tolói; Hateboer, De Roon, Pasalic, Castagne e Malinovskiy; Muriel e Zapata.
Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti e Mateju; Tonali, Dessena, Ndoj e Spalek; Donnarumma e Torregrossa.