Atalanta perde para o Verona em casa e amarga a terceira derrota seguida no Italiano

No encerramento da 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta recebeu o Hellas Verona nesta segunda-feira, no Gewiss Stadium, e o time de Bérgamo perdeu por 2 a 1. Ceccherini e Koopmeiners (contra) fizeram os gols do clube visitante, enquanto Scalvini fez para o time da casa.VISITANTES NA FRENTEEm um primeiro tempo equilibrado, com dez finalizações para cada lado, o Hellas Verona abriu o placar praticamente no último lance da etapa inicial. Gio Simeone recebeu lindo passe de Caprari e bateu por cobertura. A bola sobrou para Ceccherini, que marcou de cabeça.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
AMPLIOUO Verona ampliou o marcador aos nove do segundo tempo, depois que Ilic tabelou com Tameze e finalizou para defesa de Musso. Na sobra, a bola bateu em Koopmeiners, que acabou fazendo gol contra. No fim, a Atalanta diminuiu com Scalvini de cabeça, que recebeu cruzamento de Zappacosta na medida.
SEQUÊNCIA RUIMEsta foi a terceira derrota consecutiva da Atalanta no Campeonato Italiano, estacionando nos 51 pontos, na oitava colocação. O Hellas Verona, por sua vez, chegou aos 48 pontos, ultrapassou o Sassuolo e agora está na nona colocação. Faltam cinco rodadas para o fim da competição.
+ Fernandinho vai voltar ao Brasil: veja por onde andam os jogadores da Copa de 2014
PRÓXIMOS JOGOSAtalanta e Hellas Verona voltam a campo no próximo sábado, ambos pelo Campeonato Italiano. A Atalanta encara o Venezia, fora de casa, enquanto o Hellas Verona tem compromisso com a Sampdoria, em casa.