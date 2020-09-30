AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Atalanta passeia para cima da Lazio e vence a segunda seguida no Italiano

Mesmo fora de casa, equipe de Bérgamo goleia e chega aos seis pontos, assumindo a vice-liderança da competição...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 18:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 18:03
Crédito: Atalanta goleia a Lazio e assume a vice-liderança do Italiano (AFP
Jogando em casa, a Lazio tinha a oportunidade de mostrar força diante da boa equipe da Atalanta, mas passou bem longe de aproveitar: clinica nas finalizações, a equipe visitante venceu por 4x1 e chegou à segunda vitória em dois jogos no Campeonato Italiano.
Gosens, Hateboer e Papu Gómez fizeram 3x0 para a Atalanta ainda na etapa inicial. Felipe Caicedo até diminuiu, mas Papu deu números finais ao jogo logo depois. Com a vitória, a equipe de Bérgamo assume a vice-liderança e tem seis pontos em dois jogos, atrás apenas do Napoli pelo saldo (8 a 5). A Lazio fica na 10ª posição, com três pontos.LAZIO COMEÇA BEM, MAS LATERAIS DA ATALANTA SÃO CIRÚRGICOSNão dá para dizer que a Lazio não criou nada na etapa inicial. Foram nove finalizações contra seis da Atalanta e 60% de posse de bola - mas nem sempre as estatísticas refletem o placar. A Atalanta se valeu disso e abriu o marcador logo aos 10 minutos, com o lateral-esquerdo Gosens entrando na área e aproveitando sobra de cruzamento para vencer o goleiro Strakosha.
Aos 32, o inverso aconteceu: foi Gosens quem achou o lateral-direito Hateboer na área. O ataque da Atalanta puxou a defesa da Lazio e lá estava o (na teoria) defensor para completar e fazer 2x0.
Atordoada, a Lazio ainda permitiu a Papu Gómez marcar o 3x0 após erro em saída de bola. A Atalanta roubou, tentou cruzar e a zaga afastou, mas Papu estava atento, ganhou da marcação e bateu na saída do goleiro.
TIME DA CASA REAGE, MAS PAPU BOTA PÁ DE CALNo segundo tempo, a Lazio tentou ser mais ofensiva e conseguiu diminuir aos 12 minutos, com gol de Felipe Caicedo. O jogador equatoriano aproveitou cruzamento na área e se enrolou com a bola, mas conseguiu tocar para as redes.
Porém, a alegria não durou muito: quatro minutos depois, Papu marcou o 4x1 e fechou a conta, em chute cruzado após passe na medida de Malinovskyi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça condena mulher que chamou bispo de 'comunista' no ES
Senador Marcos do Val
Após cogitar governo, Do Val decide buscar reeleição como senador pelo ES
Imagem de destaque
'Busco time que me queira como jogador e não para marketing', diz Vozinha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados