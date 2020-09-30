Atalanta passeia para cima da Lazio e vence a segunda seguida no Italiano

Jogando em casa, a Lazio tinha a oportunidade de mostrar força diante da boa equipe da Atalanta, mas passou bem longe de aproveitar: clinica nas finalizações, a equipe visitante venceu por 4x1 e chegou à segunda vitória em dois jogos no Campeonato Italiano.
Gosens, Hateboer e Papu Gómez fizeram 3x0 para a Atalanta ainda na etapa inicial. Felipe Caicedo até diminuiu, mas Papu deu números finais ao jogo logo depois. Com a vitória, a equipe de Bérgamo assume a vice-liderança e tem seis pontos em dois jogos, atrás apenas do Napoli pelo saldo (8 a 5). A Lazio fica na 10ª posição, com três pontos.LAZIO COMEÇA BEM, MAS LATERAIS DA ATALANTA SÃO CIRÚRGICOSNão dá para dizer que a Lazio não criou nada na etapa inicial. Foram nove finalizações contra seis da Atalanta e 60% de posse de bola - mas nem sempre as estatísticas refletem o placar. A Atalanta se valeu disso e abriu o marcador logo aos 10 minutos, com o lateral-esquerdo Gosens entrando na área e aproveitando sobra de cruzamento para vencer o goleiro Strakosha.
Aos 32, o inverso aconteceu: foi Gosens quem achou o lateral-direito Hateboer na área. O ataque da Atalanta puxou a defesa da Lazio e lá estava o (na teoria) defensor para completar e fazer 2x0.
Atordoada, a Lazio ainda permitiu a Papu Gómez marcar o 3x0 após erro em saída de bola. A Atalanta roubou, tentou cruzar e a zaga afastou, mas Papu estava atento, ganhou da marcação e bateu na saída do goleiro.
TIME DA CASA REAGE, MAS PAPU BOTA PÁ DE CALNo segundo tempo, a Lazio tentou ser mais ofensiva e conseguiu diminuir aos 12 minutos, com gol de Felipe Caicedo. O jogador equatoriano aproveitou cruzamento na área e se enrolou com a bola, mas conseguiu tocar para as redes.
Porém, a alegria não durou muito: quatro minutos depois, Papu marcou o 4x1 e fechou a conta, em chute cruzado após passe na medida de Malinovskyi.