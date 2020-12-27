Atalanta estipula preço de saída de Papu Gómez em R$ 63 milhões

Após desentendimento com o técnico Gian Piero Gasperini, o meia Papu Gómez deverá deixar a Atalanta na janela de transferências de janeiro. E de acordo com a imprensa italiana, o clube de Bérgamo já definiu até o valor para quem quiser contratar o argentino.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornal "Gazzetta dello Sport", a Atalanta desejar receber 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação atual) para liberar o atleta, que é uma das principais peças da equipe azul e preta.
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Inicialmente capitão da equipe, Papu Gómez fez 16 jogos na temporada, com cinco gols marcados e quatro assistências. Nas últimas duas rodadas do Campeonato Italiano, contra Roma e Bologna, respectivamente, o camisa 10 não foi relacionado.