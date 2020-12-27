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futebol

Atalanta estipula preço de saída de Papu Gómez em R$ 63 milhões

Meia-atacante argentino deverá deixar o clube italiano após desentendimento com o técnico Gian Piero Gasperini. Jogador não foi relacionado para os últimos dois jogos...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 17:09

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 17:09

Crédito: Divulgação / Site oficial da Atalanta
Após desentendimento com o técnico Gian Piero Gasperini, o meia Papu Gómez deverá deixar a Atalanta na janela de transferências de janeiro. E de acordo com a imprensa italiana, o clube de Bérgamo já definiu até o valor para quem quiser contratar o argentino.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornal "Gazzetta dello Sport", a Atalanta desejar receber 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação atual) para liberar o atleta, que é uma das principais peças da equipe azul e preta.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
Inicialmente capitão da equipe, Papu Gómez fez 16 jogos na temporada, com cinco gols marcados e quatro assistências. Nas últimas duas rodadas do Campeonato Italiano, contra Roma e Bologna, respectivamente, o camisa 10 não foi relacionado.

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