Atalanta estipula preço de saída de Papu Gómez em R$ 63 milhões

Crédito: Divulgação / Site oficial da Atalanta

Após desentendimento com o técnico Gian Piero Gasperini, o meia Papu Gómez deverá deixar a Atalanta na janela de transferências de janeiro. E de acordo com a imprensa italiana, o clube de Bérgamo já definiu até o valor para quem quiser contratar o argentino.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o jornal "Gazzetta dello Sport", a Atalanta desejar receber 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação atual) para liberar o atleta, que é uma das principais peças da equipe azul e preta.

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