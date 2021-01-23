Atalanta é letal, e vence o líder Milan fora de casa no Campeonato Italiano

Anotou a placa? A Atalanta visitou o Milan neste sábado pelo Campeonato Italiano, e o time de Bérgamo não tomou conhecimento do time rossonero. A equipe de Gian Piero Gasperini venceu por 3 a 0, com gols de Cristian Romero, Ilicic e Zapata.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoATALANTA MELHORMesmo jogando fora de casa, a Atalanta não se intimidou e tomou conta da partida desde o início. Ibrahimovic teve boa chance de marcar nos primeiros minutos, mas estava impedido. Aos 25, Gosens recebeu passe na entrada da área, cruzou, e o zagueiro Romero apareceu de peixinho para abrir o placar.
APROVEITANDO AS CHANCESNa etapa final, Ilicic sofreu pênalti em disputa com Kalulu e Kessié aos oito minutos. O próprio atacante foi para a cobrança e ampliou. Desesperado, o Milan se lançou ao ataque e cedeu espaço. Em uma escapada rápida, Zapata recebeu passe de Romero e bateu na saída de Donnarumma para fechar a conta.
PODIA SER PIORA derrota acachapante só não foi pior para a equipe rubro-negra porque a Inter de Milão empatou com a Udinese fora de casa. Caso a Nerazzurri vencesse, o time de Antonio Conte empataria em pontos com os Diavolos
SEQUÊNCIAO Milan volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar a Inter de Milão pela Copa da Itália. O Derby della Madonnina acontece às 16h45 (de Brasília). Na quarta-feira, a Atalanta encara a Lazio, também pelo torneio eliminatório.