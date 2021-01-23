futebol

Atalanta é letal, e vence o líder Milan fora de casa no Campeonato Italiano

Equipe de Gian Piero Gasperini domina a partida jogando no San Siro, não dá chances ao Milan, e conquista três pontos importantes na briga pelas primeiras colocações...
LanceNet

23 jan 2021 às 15:56

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 15:56

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Anotou a placa? A Atalanta visitou o Milan neste sábado pelo Campeonato Italiano, e o time de Bérgamo não tomou conhecimento do time rossonero. A equipe de Gian Piero Gasperini venceu por 3 a 0, com gols de Cristian Romero, Ilicic e Zapata.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoATALANTA MELHORMesmo jogando fora de casa, a Atalanta não se intimidou e tomou conta da partida desde o início. Ibrahimovic teve boa chance de marcar nos primeiros minutos, mas estava impedido. Aos 25, Gosens recebeu passe na entrada da área, cruzou, e o zagueiro Romero apareceu de peixinho para abrir o placar.
APROVEITANDO AS CHANCESNa etapa final, Ilicic sofreu pênalti em disputa com Kalulu e Kessié aos oito minutos. O próprio atacante foi para a cobrança e ampliou. Desesperado, o Milan se lançou ao ataque e cedeu espaço. Em uma escapada rápida, Zapata recebeu passe de Romero e bateu na saída de Donnarumma para fechar a conta.
PODIA SER PIORA derrota acachapante só não foi pior para a equipe rubro-negra porque a Inter de Milão empatou com a Udinese fora de casa. Caso a Nerazzurri vencesse, o time de Antonio Conte empataria em pontos com os Diavolos
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
SEQUÊNCIA​O Milan volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar a Inter de Milão pela Copa da Itália. O Derby della Madonnina acontece às 16h45 (de Brasília). Na quarta-feira, a Atalanta encara a Lazio, também pelo torneio eliminatório.

Tópicos Relacionados

milan
Recomendado para você

Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

