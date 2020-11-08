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futebol

Atalanta e Inter empatam e ficam distantes dos líderes no Italiano

Inter de Milão saiu na frente com gol de Lautaro Martínez, mas Atalanta buscou empate na segunda etapa. Equipes estão coladas na tabela de classificação do Campeonato Italiano...

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 12:50
Crédito: Atalanta e Inter protagonizam partida disputada na segunda etapa (MIGUEL MEDINA / AFP
Após um primeiro tempo fraco, Atalanta e Inter de milão realizaram uma grande partida no segundo tempo e o jogo terminou empatado por 1 a 1. Os visitantes saíram na frente com Lautaro Martínez, perderam grandes chances e sofreram empate após mudanças de Gasperini. Com o resultado, nenhum dos times consegue encostar nos líderes do Campeonato Italiano.
JOGO MORNOO primeiro tempo da partida foi bem abaixo do esperado e nenhum time conseguiu chegar com muito perigo ao gol adversário. A Inter de Milão, atuando fora de casa, teve boas oportunidades, mas não conseguiu acertar a meta de Sportiello. O time de Conte sentiu falta de Lukaku no comando de ataque.
MOMENTO DA INTERNa volta do segundo tempo, a Inter de Milão se impôs e aos 12 minutos saiu na frente com Lautaro Martínez aproveitando cruzamento de Ashley Young para desviar de cabeça e abrir o placar. Aos 19, Vidal recebeu passe sozinho no meio de campo, invadiu a área, mas finalizou em cima de Sportiello. No rebote, Barella tentou, mas parou em outra grande defesa do goleiro.
DEDO DO TÉCNICOCom o placar adverso, o técnico Gasperini promoveu algumas mudanças para deixar a equipe mais ofensiva e buscar um resultado melhor em casa. Aos 29 minutos, Miranchuk, um dos nomes que saiu do banco de reservas, recebeu passe na entrada da área, se desvencilhou da marcação e finalizou cruzado para o fundo das redes. Aos 39, Muriel recebeu cruzamento e desperdiçou grande chance de cabeça para virar o placar.

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