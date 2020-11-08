Atalanta e Inter empatam e ficam distantes dos líderes no Italiano

Crédito: Atalanta e Inter protagonizam partida disputada na segunda etapa (MIGUEL MEDINA / AFP

Após um primeiro tempo fraco, Atalanta e Inter de milão realizaram uma grande partida no segundo tempo e o jogo terminou empatado por 1 a 1. Os visitantes saíram na frente com Lautaro Martínez, perderam grandes chances e sofreram empate após mudanças de Gasperini. Com o resultado, nenhum dos times consegue encostar nos líderes do Campeonato Italiano.

JOGO MORNOO primeiro tempo da partida foi bem abaixo do esperado e nenhum time conseguiu chegar com muito perigo ao gol adversário. A Inter de Milão, atuando fora de casa, teve boas oportunidades, mas não conseguiu acertar a meta de Sportiello. O time de Conte sentiu falta de Lukaku no comando de ataque.

MOMENTO DA INTERNa volta do segundo tempo, a Inter de Milão se impôs e aos 12 minutos saiu na frente com Lautaro Martínez aproveitando cruzamento de Ashley Young para desviar de cabeça e abrir o placar. Aos 19, Vidal recebeu passe sozinho no meio de campo, invadiu a área, mas finalizou em cima de Sportiello. No rebote, Barella tentou, mas parou em outra grande defesa do goleiro.