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futebol

Atalanta consegue vencer o Ajax e avançar às oitavas da Champions

Equipe italiana não conseguiu produzir ofensivamente na primeira etapa, mas dominou segundo tempo, aproveitou expulsão de Gravenberch e definiu placar com Muriel...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 16:50

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:50

Crédito: Atalanta conseguiu gol da vitória aos 40 minutos do segundo tempo (AFP
A Atalanta conseguiu vencer o Ajax fora de casa por 1 a 0 com gol de Muriel e conseguiu vaga para as oitavas de final pela segunda vez consecutiva na Liga dos Campeões. Bastava o empate para a equipe de Gasperini, mas os italianos pressionaram na etapa final, aproveitaram a expulsão de Gravenberch e abriram definiram o jogo aos 40 do segundo tempo.
JOGO ABERTOO duelo entre Ajax e Atalanta prometia duas equipes ofensivas e a expectativa de muitos gols, o que não aconteceu na primeira etapa. Ambos os times mostraram muita movimentação, os holandeses tentaram sair mais, por precisarem do resultado, mas apenas finalizaram uma vez ao gol em cabeçada de Brobbey. A melhor chegada dos italianos foi com De Roon chutando com perigo, mas para fora.
MUITA PRESSÃONo segundo tempo, o time de Gasperini teve domínio do confronto, mas não conseguia finalizar e definir o jogo. A melhor oportunidade saiu dos pés de Pessini, quando o camisa 32 aproveitou rebote de escateio, mas finalizou em cima de Onana.
DEFINIUApós a pressão dos visitantes, o Ajax teve oportunidade de virar a partida em bela jogada coletiva que terminou com Klaassen sozinho com Gollini​, mas com grande defesa do goleiro. Após a expulsão de Gravenberch, a Atalanta aproveitou o espaço com Muriel, que driblou o goleiro e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol para definir o placar e colocar os italianos nas oitavas de final.

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