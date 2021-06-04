Atacantes brilham e Goiás vence o Confiança na Série B

Na Serrinha, o Goiás venceu a primeira na Série B ao derrotar o Confiança por 2 a 0. Os gols de Alef Manga e Bruno Mezenga deixaram o Verdão na vice-liderança, com 4 pontos. O Azulão é o 6º, com 3 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o Goiás encara o Cruzeiro, no Mineirão. O Confiança mede forças contra o CRB, no Rei Pelé.
Alef Manga brilha
O bom início do Goiás no jogo deu resultado logo aos 15 minutos. Alef Manga recebeu na grande área, cortou a marcação e bateu firme. Sem chances para Rafael Santos.
Sem reação
Em desvantagem no confronto, o Confiança não apresentava reação e não deu trabalho ao goleiro Tadeu, que apenas assistia da sua área. Melhor para o Goiás, que administrou o placar sem maiores problemas.
Verdão amplia
Na etapa final, o Goiás conseguiu o segundo gol de maneira curiosa. Ao tentar se livrar da bola com chutão, Rafael Santos viu Bruno Mezenga esticar o pé e contar com a sorte para bloquear o chutão e mandar para dentro da rede.
Administrou
Com dois gols de vantagem, o Goiás não teve problemas em segurar o placar e apenas administrou de maneira inteligente. O terceiro até poderia ter saído com Bruno Mezenga, mas o atacante não acertou o chute ao tentar pegar o goleiro adiantado.