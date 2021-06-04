Atacantes brilham e Goiás vence o Confiança na Série B

Crédito: Divulgação/Goiás

Na Serrinha, o Goiás venceu a primeira na Série B ao derrotar o Confiança por 2 a 0. Os gols de Alef Manga e Bruno Mezenga deixaram o Verdão na vice-liderança, com 4 pontos. O Azulão é o 6º, com 3 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Goiás encara o Cruzeiro, no Mineirão. O Confiança mede forças contra o CRB, no Rei Pelé.

Alef Manga brilha

O bom início do Goiás no jogo deu resultado logo aos 15 minutos. Alef Manga recebeu na grande área, cortou a marcação e bateu firme. Sem chances para Rafael Santos.

Sem reação

Em desvantagem no confronto, o Confiança não apresentava reação e não deu trabalho ao goleiro Tadeu, que apenas assistia da sua área. Melhor para o Goiás, que administrou o placar sem maiores problemas.

Verdão amplia

Na etapa final, o Goiás conseguiu o segundo gol de maneira curiosa. Ao tentar se livrar da bola com chutão, Rafael Santos viu Bruno Mezenga esticar o pé e contar com a sorte para bloquear o chutão e mandar para dentro da rede.

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