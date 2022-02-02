Atacante Weslen Júnior fala sobre briga por título no Campeonato Húngaro e aponta diferenças para o futebol brasileiro

Em sua primeira temporada no Puskás Akadémia, o atacante Weslen Júnior vive a expectativa do título do Campeonato Húlgaro. A equipe do jogador está na vice-liderança da liga, com 37 pontos e um atrás do líder Ferencváros (, em 18 rodadas. Segundo o atleta de 22 anos, o clube tem chance de ser campeão.- Ainda temos muitos jogos pela frente, mas vejo que minha equipe está bem capacidade para buscar os objetivos maiores da competição. Sabemos que o Ferencváros é um time muito forte, mas também sabemos da capacidade do jogadores do Puskás. Na última temporada ficamos em segundo lugar e estamos felizes com a campanha e nosso comprometimento.
Revelado pelo Atlético Diadema, Weslen Júnior relatou a diferença do futebol europeu para o brasileiro. O atacante atuou pelas equipes sub-20 do Bahia e São Bernardo antes de partir para o Ararat Yerevan, da Armênia, em 2019/20.- A primeira diferença e mais perceptível é a tática e a forma de jogar. No futebol europeu, a velocidade durante a partida inteira é algo natural. Na marcação, tem como característica a marcação por zona, o costume de cercar o adversário e a aproximação com pouco espaço, não como no Brasil, em que a marcação é mais cadenciada - analisou.