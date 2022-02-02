Atacante Weslen Júnior fala sobre briga por título no Campeonato Húngaro e aponta diferenças para o futebol brasileiro

Em sua primeira temporada no Puskás Akadémia, o atacante Weslen Júnior vive a expectativa do título do Campeonato Húlgaro. A equipe do jogador está na vice-liderança da liga, com 37 pontos e um atrás do líder Ferencváros (, em 18 rodadas. Segundo o atleta de 22 anos, o clube tem chance de ser campeão.- Ainda temos muitos jogos pela frente, mas vejo que minha equipe está bem capacidade para buscar os objetivos maiores da competição. Sabemos que o Ferencváros é um time muito forte, mas também sabemos da capacidade do jogadores do Puskás. Na última temporada ficamos em segundo lugar e estamos felizes com a campanha e nosso comprometimento.