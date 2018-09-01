Atacante Walter é preso em Maceió por sacar arma de brinquedo

O atacante Walter foi preso na tarde desta sexta em Maceió. Ele foi detido em sua residência, na Ponta Verde, por sacar uma arma de brinquedo para um funcionário da Eletrobras. A diretoria do CSA, clube em que joga o atacante, confirmou a informação, mas avisou que não vai se pronunciar a respeito.
Na Central de Flagrantes, Walter tentou explicar o caso à imprensa. Ele disse que a conta de energia do apartamento em que mora não estava atrasada e que o funcionário da Eletrobras não deveria chamar os policiais.
- O que aconteceu foi um mal entendido, sabe? Eu, com uma arma de brinquedo de casa, que tenho o comprovante que posso ir para qualquer lugar com ela. Nesse momento, o cara foi cortar a luz de casa e eu desci com essa arma. O cara pensou que eu tinha jurado ele, de alguma forma. Não foi isso o que aconteceu. Eu peço desculpas por tudo, o acidente, tudo. Não foi por mal. Quem me conhece, sabe. É isso aí. Foi um momento errado, uma hora errada.
O jogador disse que a denúncia foi feita porque ele é uma pessoa famosa.
- Tô bem de boa, bem suave, não foi pra mal. Desci para algo que faço em casa, faz tempo que tenho a arma em casa, brinco com ela em cada de vez em quando, lá em baixo. Foi um mal entendido. Acho que não precisava chegar a esse ponto, mas aí viram que era eu, uma pessoa conhecida, e levaram para frente. Mas tenho que agradecer aos policiais, que foram bem bacanas, chegaram humildemente, levei lá no quarto, conversaram de boa. Estou aqui para conversar com a delegada ou delegado e explicar a forma que aconteceu. É uma coisa que eu vou levar para mim, que aprendi.