Atacante Walter é preso em Maceió por sacar arma de brinquedo

Atacante Walter na central de flagrantes, em Maceió Crédito: Derek Gustavo/G1

O atacante Walter foi preso na tarde desta sexta em Maceió. Ele foi detido em sua residência, na Ponta Verde, por sacar uma arma de brinquedo para um funcionário da Eletrobras. A diretoria do CSA, clube em que joga o atacante, confirmou a informação, mas avisou que não vai se pronunciar a respeito.

Na Central de Flagrantes, Walter tentou explicar o caso à imprensa. Ele disse que a conta de energia do apartamento em que mora não estava atrasada e que o funcionário da Eletrobras não deveria chamar os policiais.

- O que aconteceu foi um mal entendido, sabe? Eu, com uma arma de brinquedo de casa, que tenho o comprovante que posso ir para qualquer lugar com ela. Nesse momento, o cara foi cortar a luz de casa e eu desci com essa arma. O cara pensou que eu tinha jurado ele, de alguma forma. Não foi isso o que aconteceu. Eu peço desculpas por tudo, o acidente, tudo. Não foi por mal. Quem me conhece, sabe. É isso aí. Foi um momento errado, uma hora errada.

O jogador disse que a denúncia foi feita porque ele é uma pessoa famosa.