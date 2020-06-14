Atacante Vinícius fala sobre os cuidados do Ceará com a saúde dos atletas

Crédito: Felipe Santos

Desde o último dia 1º, o elenco do Ceará trabalha diariamente no CT Porangabussu de olho na retomada das competições no Brasil. Inicialmente, a parte física tem ganhado mais destaque da comissão e o elenco trabalha duro para recuperar o tempo perdido.E MAIS:Dedé revela desejo de ter atuado no Flamengo em 2019: 'Seria maravilhoso'Jogador da Argentina detona Jorge Sampaoli por Copa de 2018Alemão: Schalke e Bayer Leverkusen empatam no encerramento da rodadaNesta semana, o atacante Vinicius, um dos bons valores do elenco Alvinegro, conversou com a assessoria do Ceará e contou um pouco sobre a rotina e o trabalho do clube para dar segurança aos jogadores.

‘O mundo todo está passando por um momento difícil, mas voltar a estar nesse ambiente, voltar ao clube é sempre muito bom. É claro que é diferente de tudo o que já vivi no futebol, pois não sabemos quando vamos voltar a jogar, mas só de estar no clube, estar na resenha com os companheiros e fazendo o que mais amo, que é jogar futebol, já é muito bom. Quando tudo voltar ao normal, a maratona de jogos vai ser ainda mais complicada’, afirmou.

‘Tem uma adaptação, mas só de ver que o clube fez tudo pensando e se preocupando com todos os atletas, funcionários e membros da comissão técnica, nos dá uma tranquilidade muito maior para trabalhar e fazer aquilo que a gente mais ama’.

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