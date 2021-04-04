Atacante Victor Sá alcança marca de 50 jogos na Bundesliga

Crédito: Site oficial do Wolfsburg

Em partida disputada neste sábado (03), o Wolfsburg conseguiu mais uma importante vitória na Bundesliga. Os Lobos venceram o Colônia, por 1 a 0, e seguem firmes na busca por uma vaga na próxima UEFA Champions League. A partida teve um gosto especial para o atacante Victor Sá. O brasileiro chegou à marca de 50 jogos na primeira divisão Alemã. Após a partida, Victor comemorou o feito.

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- Fico muito feliz de poder bater essa marca de 50 jogos. Eu sei como é especial, a Bundesliga é uma das cinco principais ligas do mundo. Então, como jogador eu sei como isso é bacana. Um grupo restrito de jogadores consegue um feito como esse, e eu fico muito feliz de poder ser um desses - comemorou.O Wolfsburg é uma das principais sensações desta temporada na Bundesliga. Os Lobos perderam apenas três jogos nesta edição, mesmo número de derrotas do líder, Bayern Munique. Com 54 pontos ganhos e ocupando a terceira colocação, a equipe do brasileiro busca encostar no RB Leipzig, vice-líder, que soma 57 pontos. Victor falou sobre a expectativa para a reta final da competição.