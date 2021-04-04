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futebol

Atacante Victor Sá alcança marca de 50 jogos na Bundesliga

Brasileiro joga no Wolfsburg, uma das sensações do futebol alemão na temporada...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 11:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 11:22
Crédito: Site oficial do Wolfsburg
Em partida disputada neste sábado (03), o Wolfsburg conseguiu mais uma importante vitória na Bundesliga. Os Lobos venceram o Colônia, por 1 a 0, e seguem firmes na busca por uma vaga na próxima UEFA Champions League. A partida teve um gosto especial para o atacante Victor Sá. O brasileiro chegou à marca de 50 jogos na primeira divisão Alemã. Após a partida, Victor comemorou o feito.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
- Fico muito feliz de poder bater essa marca de 50 jogos. Eu sei como é especial, a Bundesliga é uma das cinco principais ligas do mundo. Então, como jogador eu sei como isso é bacana. Um grupo restrito de jogadores consegue um feito como esse, e eu fico muito feliz de poder ser um desses - comemorou.O Wolfsburg é uma das principais sensações desta temporada na Bundesliga. Os Lobos perderam apenas três jogos nesta edição, mesmo número de derrotas do líder, Bayern Munique. Com 54 pontos ganhos e ocupando a terceira colocação, a equipe do brasileiro busca encostar no RB Leipzig, vice-líder, que soma 57 pontos. Victor falou sobre a expectativa para a reta final da competição.
- Nós estamos muito focados no nosso objetivo. Agora faltam 7 jogos, esse final de tabela é bem difícil, vamos enfrentar várias equipes que estão brigando na mesma faixa de tabela que a gente. No próximo sábado já teremos um confronto direto, que é a partida contra o Eintracht Frankfurt, depois teremos outros adversários difíceis. Mas a gente vem trabalhando muito forte, bem focados no objetivo e se Deus quiser, no final da temporada vamos alcança-lo - concluiu.

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