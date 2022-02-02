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Atacante Victor Paraíba espera grande ano com a Portuguesa-RJ

Jogador está emprestado a equipe carioca ao longo de 2022...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 18:05
O atacante Victor Paraíba, que pertence ao Atlético-GO, e hoje está emprestado a Portuguesa-RJ, quer um grande ano com a camisa do clube carioca. Segundo ele, a ideia é fazer uma ótima sequência com a equipe.- Estou trabalhando muito no dia a dia para fazer um grande ano no clube e para ajudar dentro e fora de campo. Vou continuar em um ritmo forte para crescer com todos e para fazer um grande ano no clube - disse o jogador.
Segundo Paraíba, o elenco tem tudo para fazer um bom ano.- Temos um ótimo elenco e em condições de fazer um grande ano em 2022. Vamos lutar muito para que os objetivos sejam alcançados.
Crédito: Divulgação/Portuguesa-RJ

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