Atacante Victor Paraíba espera grande ano com a Portuguesa-RJ

O atacante Victor Paraíba, que pertence ao Atlético-GO, e hoje está emprestado a Portuguesa-RJ, quer um grande ano com a camisa do clube carioca. Segundo ele, a ideia é fazer uma ótima sequência com a equipe.- Estou trabalhando muito no dia a dia para fazer um grande ano no clube e para ajudar dentro e fora de campo. Vou continuar em um ritmo forte para crescer com todos e para fazer um grande ano no clube - disse o jogador.