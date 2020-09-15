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futebol

Atacante Vico exalta desempenho do Vitória diante do Ju

Mesmo sem conseguir os três pontos, o centroavante do Leão ficou feliz com a entrega dos companheiros...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 19:02
Crédito: Juventude/Arthur Dallegrave
Na noite da última segunda-feira, o Vitória conseguiu um bom resultado fora de casa. No Alfredo Jaconi, o Leão saiu atrás do Juventude, mas mostrou poder de reação e saiu com um empate.Autor do gol do Vitória, o atacante Vico valorizou o resultado em Caxias do Sul e comemorou o tempo que o time ganhou para treinar.
'Não era o resultado que a gente esperava. A gente veio em busca da vitória. Fizemos um bom jogo, criamos mais, chegamos com mais perigo. Mas é importante conseguir o empate. Teremos um período longo para treinar, ajustar o que temos para ajustar. Vamos chegar forte nessa Série B', disse ao Premiere.
Agora, o Vitória volta a campo no próximo dia 26, quando recebe o Oeste, no Barradão.

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