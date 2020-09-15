Atacante Vico exalta desempenho do Vitória diante do Ju

Crédito: Juventude/Arthur Dallegrave

Na noite da última segunda-feira, o Vitória conseguiu um bom resultado fora de casa. No Alfredo Jaconi, o Leão saiu atrás do Juventude, mas mostrou poder de reação e saiu com um empate.Autor do gol do Vitória, o atacante Vico valorizou o resultado em Caxias do Sul e comemorou o tempo que o time ganhou para treinar.

'Não era o resultado que a gente esperava. A gente veio em busca da vitória. Fizemos um bom jogo, criamos mais, chegamos com mais perigo. Mas é importante conseguir o empate. Teremos um período longo para treinar, ajustar o que temos para ajustar. Vamos chegar forte nessa Série B', disse ao Premiere.