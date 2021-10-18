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Atacante vibra com gol que deixa o União Suzano perto do acesso para a Série A3 do Paulistão

Patryck Ferreira decidiu o duelo contra o Grêmio Prudente aos 49 minutos do 2º tempo...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 20:33

LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 20:33
Crédito: Patryck Ferreira se destacou com a camisa do União Suzano na temporada passada e foi decisivo no final de semana (USAC
O atacante Patryck Ferreira foi, mais uma vez, decisivo para o União Suzano no Paulistão neste final de semana. De cabeça, aos 49 minutos do segundo tempo, o jogador decretou a vitória por 3 a 2 diante do Grêmio Prudente, fora de casa. O resultado positivo no jogo de ida da semifinal da 2ª divisão do estadual coloca o União Suzano com um pé no acesso, já que o Grêmio Prudente terá que reverter o placar.
Ao longo da competição, Patryck, que foi o artilheiro do time na temporada passada, não vinha recebendo tantas oportunidades do técnico Ricardo Costa. Dessa vez foi diferente. Ele entrou aos 29 minutos do segundo tempo e deu novo ânimo no sistema ofensivo, até marcar aquele que pode ser o gol do inédito acesso do União Suzano.
- Primeiramente quero agradecer a Deus pela vitória e pelo gol. É uma sensação muito gostosa, pois mostra a força do nosso elenco. Eu acredito em todas as bolas e sei que preciso ficar atento até o apito final. Eu não me entrego, não desisto. Acreditei e pude decidir. Tenho treinado muito e trabalhado demais com meus companheiros. Isso, com toda certeza, mostra a importância dos treinos e a dedicação do elenco.
- Penso que não está nada ganho, temos mais noventa minutos tão importante quanto os últimos, para concretizar o que estamos buscando desde a pré-temporada. Vamos entrar com a mesma vontade, mesmo foco e determinação. Nada se ganha antes do apito final. O adversário já mostrou que tem um elenco que merece todo respeito, e assim será, não podemos achar que está decidido - encerrou o atacante.
União Suzano e Grêmio Prudente voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 15h, em Suzano. Vale lembrar que, além da vaga na final, o vencedor do confronto garante o acesso para a A3 de 2022.

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