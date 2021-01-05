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futebol

Atacante Toró testa positivo para Covid-19 e é desfalque no São Paulo

Resultado foi divulgado pelo clube na manhã desta terça-feira. Jogador está assintomático e em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 11:11

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 11:11

Crédito: Célio Messias
O atacante do São Paulo Toró, testou positivo para o novo coronavírus e será desfalque contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira (6), às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Segundo o clube, Toró está em isolamento, não tem sintomas e recebe atendimento do departamento médico tricolor. O resultado saiu na manhã desta terça-feira, em exames realizados para a partida contra o Massa Bruta. O atacante de 21 anos, fez 17 jogos na temporada e tem um gol marcado. Ele vem sendo reserva de Fernando Diniz, mas, com as prováveis ausências de Pablo e Luciano, poderia ganhar uma chance entre os titulares. O São Paulo vem recebendo elogios pela forma com que vem tratando a pandemia. Antes de Toró, apenas o volante Tchê Tchê havia testado positivo para a Covid-19. O Tricolor não precisou lidar ainda com surtos da doença, como os rivais Corinthians, Palmeiras e Santos.

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