Atacante Tino Kadewere é apresentado pelo Olympique Lyon

Crédito: Damien LG/Lyon

Nesta quarta, o Olympique Lyon apresentou o atacante africano Tino Kadewere, de 24 anos. O atleta foi anunciado em janeiro, mas ficou no AC Le Havre, time da Ligue 2, por empréstimo até o fim da temporada. O acordo com o jogador de Zimbabué girou em torno de 12 milhões de euros, além de mais 2 milhões de euros de acordo com o desempenho em campo.

Na temporada, o atacante marcou 20 gols em 24 jogos na Ligue 2, segunda divisão da França, antes do cancelamento da temporada em virtude da pandemia global do novo coronavírus que virou o mundo do avesso.

- Gosto de ter a bola nos pés e sou muito rápido com ela. Gosto de ser útil e ajudar meus colegas de equipe. Minhas atuações no treinamento me darão a oportunidade de jogar em partidas - comentou Tino Kadewere em sua apresentação, conforme citado na página oficial do Lyon no Twitter.Bienvenue Tino Kadewere ✌??

?2⃣0⃣2⃣4⃣ pic.twitter.com/BGs4TszEO0— Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2020 - Estou com o pé direito, mas marquei mais com a esquerda. Todo mundo tem um lado mais forte, mas acho que os jogadores de futebol devem poder jogar com os dois pés - acrescentou o atacante.