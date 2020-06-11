Atacante Tino Kadewere é apresentado pelo Olympique Lyon

Nesta quarta, o Olympique Lyon apresentou o atacante africano Tino Kadewere, de 24 anos. O atleta foi anunciado em janeiro, mas ficou no AC Le Havre, time da Ligue 2, por empréstimo até o fim da temporada. O acordo com o jogador de Zimbabué girou em torno de 12 milhões de euros, além de mais 2 milhões de euros de acordo com o desempenho em campo.
Na temporada, o atacante marcou 20 gols em 24 jogos na Ligue 2, segunda divisão da França, antes do cancelamento da temporada em virtude da pandemia global do novo coronavírus que virou o mundo do avesso.
- Gosto de ter a bola nos pés e sou muito rápido com ela. Gosto de ser útil e ajudar meus colegas de equipe. Minhas atuações no treinamento me darão a oportunidade de jogar em partidas - comentou Tino Kadewere em sua apresentação, conforme citado na página oficial do Lyon no Twitter.Bienvenue Tino Kadewere ✌??
?2⃣0⃣2⃣4⃣ pic.twitter.com/BGs4TszEO0— Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2020 - Estou com o pé direito, mas marquei mais com a esquerda. Todo mundo tem um lado mais forte, mas acho que os jogadores de futebol devem poder jogar com os dois pés - acrescentou o atacante.
Kadewere foi eleito o Jogador do Ano da Ligue 2 em 2019, e assinou um contrato de quatro anos e meio com o Lyon. Pela seleção do Zimbábue, ele participou de oito jogos e marcou dois gols.E MAIS:Tal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisAo L!, especialistas analisam o envolvimento de jogadores com drogas e os efeitos dessas substânciasChelsea faz amistoso preparatório em seu CT e vence o ReadingLewandowski decide, Bayern vence, e está na final da Copa da AlemanhaEm entrevista ao L!, Douglas conta sobre experiência no futebol grego e poucas chances no CorinthiansReunião deve definir volta do Mexicano no dia 24 de julho E MAIS: