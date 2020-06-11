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futebol

Atacante Tino Kadewere é apresentado pelo Olympique Lyon

Jogador, de 24 anos, do Zimbabué, foi anunciado em janeiro, mas ficou no AC Le Havre, da segunda divisão francesa, por empréstimo. Acordo girou em torno de 12 milhões de euros...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 22:08

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 22:08

Crédito: Damien LG/Lyon
Nesta quarta, o Olympique Lyon apresentou o atacante africano Tino Kadewere, de 24 anos. O atleta foi anunciado em janeiro, mas ficou no AC Le Havre, time da Ligue 2, por empréstimo até o fim da temporada. O acordo com o jogador de Zimbabué girou em torno de 12 milhões de euros, além de mais 2 milhões de euros de acordo com o desempenho em campo.
Na temporada, o atacante marcou 20 gols em 24 jogos na Ligue 2, segunda divisão da França, antes do cancelamento da temporada em virtude da pandemia global do novo coronavírus que virou o mundo do avesso.
- Gosto de ter a bola nos pés e sou muito rápido com ela. Gosto de ser útil e ajudar meus colegas de equipe. Minhas atuações no treinamento me darão a oportunidade de jogar em partidas - comentou Tino Kadewere em sua apresentação, conforme citado na página oficial do Lyon no Twitter.Bienvenue Tino Kadewere ✌??
?2⃣0⃣2⃣4⃣ pic.twitter.com/BGs4TszEO0— Olympique Lyonnais (@OL) June 10, 2020 - Estou com o pé direito, mas marquei mais com a esquerda. Todo mundo tem um lado mais forte, mas acho que os jogadores de futebol devem poder jogar com os dois pés - acrescentou o atacante.
Kadewere foi eleito o Jogador do Ano da Ligue 2 em 2019, e assinou um contrato de quatro anos e meio com o Lyon. Pela seleção do Zimbábue, ele participou de oito jogos e marcou dois gols.E MAIS:Tal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos paisAo L!, especialistas analisam o envolvimento de jogadores com drogas e os efeitos dessas substânciasChelsea faz amistoso preparatório em seu CT e vence o ReadingLewandowski decide, Bayern vence, e está na final da Copa da AlemanhaEm entrevista ao L!, Douglas conta sobre experiência no futebol grego e poucas chances no CorinthiansReunião deve definir volta do Mexicano no dia 24 de julho E MAIS:

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